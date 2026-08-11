Asya Şampiyonası: Sporcularımız bir günde 10 madalya kazandı!

·82·Spor
Asya Şampiyonası: Sporcularımız bir günde 10 madalya kazandı!

Taşkent’te düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Halter Asya Şampiyonası’nın bir sonraki günündeki müsabakalar, Özbekistan millî takımı için oldukça başarılı ve verimli geçti. Ev sahibi sporcularımız, 10 Ağustos’taki müsabakalarda toplam 10 madalya kazandı.

Sporcularımız müsabakada yüksek performans sergileyerek podyumun farklı basamaklarında yer aldı. Gün boyunca ev sahibi ekibin hanesine 3 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya eklendi.

Altın madalya kazananlar:

  • -57 kg (Gençler, koparma): Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Gençler, koparma): Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Yıldızlar, silkme): Munisa Boltayeva

Gümüş madalya kazananlar:

  • -57 kg (Yıldızlar, koparma): Zarina Abdullahakova

  • -57 kg (Gençler, silkme): Marjona Abdumutalova

  • -57 kg (Gençler, toplam): Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Yıldızlar, toplam): Munisa Boltayeva

  • -61 kg (Gençler, silkme): Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Gençler, toplam): Ziyoda Xudoyqulova

Bronz madalya kazanan:

  • -61 kg (Yıldızlar, koparma): Munisa Boltayeva

Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

TaşkentÖzbekistanMarjona AbdumutalovaZiyoda XudoyqulovaMunisa Boltayeva
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını DesteklediArsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını DesteklediBugün, 14:18Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadroAndoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadroBugün, 14:13Filip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduFilip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduBugün, 13:54Marchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değilMarchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değilBugün, 13:50Lee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduLee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduBugün, 13:34Randal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladıRandal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladıBugün, 13:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)