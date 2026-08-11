Asya Şampiyonası: Sporcularımız bir günde 10 madalya kazandı!

Taşkent’te düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Halter Asya Şampiyonası’nın bir sonraki günündeki müsabakalar, Özbekistan millî takımı için oldukça başarılı ve verimli geçti. Ev sahibi sporcularımız, 10 Ağustos’taki müsabakalarda toplam 10 madalya kazandı.

Sporcularımız müsabakada yüksek performans sergileyerek podyumun farklı basamaklarında yer aldı. Gün boyunca ev sahibi ekibin hanesine 3 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya eklendi.

Altın madalya kazananlar:

-57 kg (Gençler, koparma): Marjona Abdumutalova

-61 kg (Gençler, koparma): Ziyoda Xudoyqulova

-61 kg (Yıldızlar, silkme): Munisa Boltayeva

Gümüş madalya kazananlar:

-57 kg (Yıldızlar, koparma): Zarina Abdullahakova

-57 kg (Gençler, silkme): Marjona Abdumutalova

-57 kg (Gençler, toplam): Marjona Abdumutalova

-61 kg (Yıldızlar, toplam): Munisa Boltayeva

-61 kg (Gençler, silkme): Ziyoda Xudoyqulova

-61 kg (Gençler, toplam): Ziyoda Xudoyqulova

Bronz madalya kazanan:

-61 kg (Yıldızlar, koparma): Munisa Boltayeva

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