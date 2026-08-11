Shomurodov'a Türk devinden teklif: Beşiktaş onu kadrosuna katmak istiyor

Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu 22 golle tamamlayarak ligin gol kralı olan Eldor Shomurodov'a yönelik transfer ilgisi giderek artıyor. Daha önce Özbek forvetle Fenerbahçe ve «Trabzonspor»un ilgilendiği belirtilirken, şimdi adı bir başka İstanbul deviyle anılıyor.

Fotospor.com.tr muhabiri Tamer Ayeri'nin haberine göre, Beşiktaş da Shomurodov'u transfer listesine aldı. Ancak Başakşehir, yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor.

Beşiktaş yeni yıldız forvet arıyor

Kaynağa göre «kara kartallar», yeni sezon öncesinde hücum hattını ciddi biçimde güçlendirme planı yapıyor.

Kulüp kısa süre önce Güney Kore, İskoçya ve Belçika liglerinde forma giyen Güney Koreli Oh Hyeon-gyu'yu kadrosuna kattı. Buna rağmen İstanbul ekibi, hücum bölgesine bir üst düzey oyuncu daha transfer etmek istiyor.

Bu süreçte Başakşehir'in başlıca golcülerinden biri haline gelen Shomurodov da Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekti.

Fotospor'un haberine göre Özbek forvet, kulübün transfer seçenekleri arasında yer alıyor.

Bu durum, Shomurodov için Türkiye'nin bir başka devinin de transfer yarışına katılabileceği anlamına geliyor.

22 gol durumu tamamen değiştirdi

Shomurodov'un Türkiye'deki ilk sezonu, transfer değerini ve itibarını önemli ölçüde artırdı.

Özbekistan Milli Takımı'nın forveti, Süper Lig'de rakip fileleri 22 kez havalandırarak gol kralı oldu. Özellikle Türkiye futboluna hızlı uyum sağlaması, büyük kulüpler için önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Forvetin fiziksel mücadelelerdeki üstünlüğü, hava toplarındaki etkinliği, ceza sahasındaki pozisyon alma becerisi ve Süper Lig tarzını iyi bilmesi, onu hazır bir seçenek haline getiriyor.

Başka bir kulübe transfer olması halinde Shomurodov'un Türkiye ligine uyum sağlamak için ayrıca zamana ihtiyaç duymayabileceği anlamına geliyor.

Başakşehir'in eli güçlü

Shomurodov ilk olarak Roma'dan kiralık olarak Başakşehir'e gelmiş, ardından İstanbul kulübü oyuncunun bonservisini tamamen satın almıştı.

Forvetin Başakşehir'le sözleşmesi şu anda 30 Haziran 2029'a kadar geçerli.

Bu durum, müzakerelerde kulübün pozisyonunu oldukça güçlendiriyor. Shomurodov'u acilen satmaya zorlayan bir sözleşme durumu bulunmuyor.

Fotospor'un yorumuna göre Başakşehir, yalnızca kendisi için finansal açıdan son derece avantajlı bir teklif gelmesi halinde Özbek gol kralını satmayı değerlendirecek.

Bonservis bedeli belirleyici faktör olabilir

Shomurodov'la başka kulüplerin de ilgilendiğine dair bilgiler bulunuyor. Bu nedenle Başakşehir acele etmeyip en iyi teklifi bekleyebilir.

Tamer Ayeri'nin aktardığına göre kulübün talep ettiği miktar teklif edilirse Shomurodov'un transferine izin verilmesi mümkün. Ancak bundan sonra Başakşehir onun yerine yeni bir santrfor aramaya başlayabilir.

Bu durumda Beşiktaş için asıl mesele Shomurodov'a ilgi göstermek değil, Başakşehir'i tatmin edecek bir teklif hazırlamak olacak.

Türkiye'nin üç devi Shomurodov için yarışıyor mu?

Önceki haberlerde Fenerbahçe ve «Trabzonspor»un Özbek golcüyle ilgilendiği belirtilmişti. Şimdi bu kulüplerin arasına Beşiktaş da katılıyor.

Şimdilik bu bilgiler, transfer konusunda resmi bir anlaşmaya varıldığı anlamına gelmiyor. Ancak 22 gollü sezonun ardından Shomurodov'un adının Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin gündemine gelmesi tesadüf değil.

Artık en büyük merak konusu şu: Başakşehir golcüsü için ne kadar bonservis isteyecek ve hangi kulüp bu bedeli ödemeye hazır olacak?

«Kulübün istediği miktar teklif edilirse Shomurodov'un ayrılmasına izin verilecek. Bunun ardından Başakşehir onun yerine başka bir forvet transfer edebilir», diye yazdı gazeteci Tamer Ayeri.

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