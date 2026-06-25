Kodsuz Web Sitesi: Yandex, Yapay Zeka Tabanlı Vibecraft Servisini Başlattı

Modern teknoloji dünyasında, kod yazma becerisine sahip olmadan da karmaşık dijital ürünler yaratma imkanı giderek genişliyor. Yandex B2B Tech şirketi, metin tabanlı tanımlamalarla web siteleri ve uygulamalar oluşturmaya yönelik Vibecraft servisinin açık beta aşamasını duyurdu. Bu platform, kullanıcıların sadece bir chatbot ile etkileşime girerek fikirlerini hazır bir dijital ürüne dönüştürmelerine olanak tanıyor. Ixbt.com'un haberine göre belirtiliyor.

Vibecraft hizmetini kullanmak için kullanıcının, özel bir AI asistanına projenin amacını, gerekli fonksiyonları ve hedef kitle hakkında bilgi vermesi yeterli. Yapay zeka, sunulan tanımı analiz ederek birkaç dakika içinde sitenin veya web uygulamasının ilk çalışan versiyonunu oluşturuyor. ixbt.com verilerine göre sistem, sadece görsel kısmı değil, aynı zamanda karmaşık teknik elementleri de oluşturma yeteneğine sahip.

Vibecraft'ın yetenekleri ve teknik özellikleri

Yeni servis, basit kartvizit sitelerinden daha karmaşık sistemler oluşturmaya odaklanıyor. Vibecraft yardımıyla aşağıdaki özelliklere sahip projeler hayata geçirilebilir:

Kişisel hesap ve kullanıcı kayıt sistemi;

Ürün kataloğu ve arama sistemi;

Dosya yükleme formları ve veri tabanı entegrasyonu;

Özel marka tasarımı ve interaktif elementler.

Kapalı testler sırasında kullanıcılar, platform yardımıyla 1000'den fazla farklı projeyi başarıyla oluşturdular. Bunlar arasında yönetim panelleri (dashboard), karmaşık hesap makineleri, mini oyunlar, analiz araçları ve hatta tam kapsamlı CRM sistemleri ile online mağazalar bulunuyor. Bu durum, servisin sadece amatörler için değil, aynı zamanda işletme temsilcileri için de faydalı olduğunu gösteriyor.

Geliştiriciler, Vibecraft'ın projenin MVP (minimum uygulanabilir ürün) versiyonunu oluşturma süresini önemli ölçüde kısalttığını vurguluyor. Test katılımcılarının değerlendirmesine göre, fikrin açıklanmasından ilk sonucun alınmasına kadar geçen süreç ortalama 5–10 dakika sürüyor. Bu, startup'lar için fikirlerini piyasada hızlıca test etmek (validasyon) adına ideal bir durum.

Servis şu anda vibe.sourcecraft.dev adresinde yayında olup, her yeni kullanıcıya sistemi denemeleri için 4000 nörokredi tanımlanıyor. Bu durum, özellikle genç girişimcilerin ve IT meraklılarının, büyük bir yazılım ekibi tutmadan projelerinin prototipini oluşturmalarına imkan tanıyor.

Özetle, Vibecraft gibi servisler "no-code" ve "low-code" yönelimini yeni bir aşamaya taşıyor. Artık teknik bilgiye sahip olmayan uzmanlar da dijital ekonomiye aktif olarak katılabilir ve kendi iş süreçlerini otomatize edebilirler.