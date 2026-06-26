Rus Hackerlar Jaguar Land Rover'a 2,5 Milyar Dolar Zarar Verdi

Birleşik Krallık'ın en büyük işverenlerinden biri ve otomotiv endüstrisi devi olan Jaguar Land Rover (JLR), geçen yıl benzeri görülmemiş bir siber saldırıya uğradı. Bu hacker saldırısı sonucunda fabrikalarda üretim aylarca durdu ve ülke ekonomisi ciddi bir darbe aldı. Son verilere göre, bu kapsamlı suçun arkasında Rus hackerların olduğu belirlendi. Techcrunch.com haber veriyor.

The New York Times'ın soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, siber saldırının verdiği zarar o kadar yüksekti ki, Birleşik Krallık hükümeti şirketi iflastan kurtarmak için 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) tutarında mali yardım sağlamak zorunda kaldı. Toplamda bu hackerlık eylemi Britanya ekonomisine 2,5 milyar dolara mal oldu.

Soruşturma detayları ve siber casusluk izleri

Uzun süre boyunca bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair çeşitli tahminler mevcuttu. Şu an anlaşıldığı üzere, Microsoft uzmanları bir Rus hacker grubunu takip etmiş ve JLR yönetimini suçluların kimliği konusunda uyarmıştı. Ancak, hackerların doğrudan Rus hükümetinin talimatıyla mı hareket ettiği yoksa sadece devlet tarafından görmezden gelinen bir suç grubu mu olduğu henüz tam olarak netleşmedi.

Bu karmaşık vakayı incelemek için dünyanın önde gelen özel servisleri ve teknoloji şirketleri birleşti. Özellikle ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Britanya Ulusal Suçla Mücadele Ajansı, Google bünyesindeki Mandiant birimi ve Palo Alto Networks gibi siber güvenlik devleri soruşturma sürecinde yer aldı.

Beklenmedik "misafir" ve siber güvenlik dersleri

Soruşturma sırasında beklenmedik bir durum ortaya çıktı: Jaguar Land Rover ağlarına sadece Rusların sızmadığı anlaşıldı. Siber güvenlik dünyasında nadir görülen bir durum yaşandı ve şirket sistemlerinde "Rey" takma adlı Ürdünlü bir hacker daha iz bıraktı. Bu durum, büyük şirketlerin dijital koruma sistemlerinin ne kadar zayıf olabileceğini gösterdi.

Bu olay, küresel otomotiv endüstrisi ve stratejik işletmeler için ciddi bir uyarı oldu. Modern dünyada siber saldırılar sadece veri hırsızlığı değil, aynı zamanda tüm bir devlet ekonomisini sarsabilecek bir silaha dönüşüyor. Özbekistan gibi dijitalleşme sürecinin hızla ilerlediği ülkeler için de büyük sanayi tesislerinin siber korumasını güçlendirmenin stratejik öneme sahip olduğu bu örnekte açıkça görülmektedir.

Jaguar Land Rover şu an faaliyetlerini geri yüklemiş olsa da, siber saldırının etkileri ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilme süreci devam ediyor. Rus hacker grubuyla ilgili diplomatik ve hukuki meseleler ise uluslararası düzeyde tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor.