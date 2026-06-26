ABD Hükümeti OpenAI'ın Yeni GPT-5.6 Modellerini Kısıtladı

·16·Teknoloji
ABD Hükümeti OpenAI'ın Yeni GPT-5.6 Modellerini Kısıtladı

Yapay zeka alanında lider olan OpenAI şirketi, en yeni ve en güçlü model nesli olan GPT-5.6 serisini halka sunarken beklenmedik bir engelle karşılaştı. ABD hükümetinin talebiyle, bu teknolojiye erişim şimdilik yalnızca sınırlı sayıda "güvenilir ortaklar" grubuyla kısıtlandı. Bu karar, yapay zeka güvenliği ve devlet kontrolü arasındaki tartışmaları yeni bir aşamaya taşıdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni GPT-5.6 serisi üç ana modeli içeriyor: şirketin en gelişmiş amiral gemisi olarak kabul edilen Sol, günlük görevler için dengelenmiş Terra ve hızlı ve ekonomik Luna modeli. Sol modeli OpenAI tarihindeki en yüksek performans değerlerine sahip olsa da, Donald Trump yönetimi bu üç modelin de geniş kitlelere açılmasını geçici olarak kısıtladı. ixbt.com verilerine göre, bu kısıtlamalar yapay zeka sistemleri üzerindeki devlet kontrolünü artırma politikasının bir parçasıdır.

GPT-5.6 Yetenekleri ve Rekabet

OpenAI temsilcileri, GPT-5.6 Sol modelinin programlama, biyoloji ve siber güvenlik alanlarında benzeri görülmemiş sonuçlar verdiğini vurguluyor. Modelde, karmaşık görevleri çözmek için birden fazla alt ajanı koordine eden bir "ultra" mod uygulanmış durumda. Ayrıca bu modelin, Anthropic şirketinin Claude Mythos 5 modeliyle rekabette kod yazma konusunda yüksek sonuçlar kaydettiği ve kaynak tasarrufu açısından çok daha verimli olduğu belirtiliyor.

Hükümetin bu müdahalesi sadece OpenAI ile sınırlı kalmadı. Yakın zamanda Anthropic şirketi en güçlü Fable 5 modelini tanıttıktan sonra, hükümet yabancı vatandaşların bu modele erişimini yasaklama talimatı vermişti. Sonuç olarak Anthropic modeli tamamen kaldırmak zorunda kaldı. Bu tür durumlar, teknoloji şirketleri ve Beyaz Saray arasında anlaşmazlıklara yol açıyor.

Devlet Kontrolü ve Gelecekteki Riskler

OpenAI'ın eski danışmanı Dean Ball'a göre, hükümetin yeni modelleri yayınlanmadan 30 gün önce inceleme için sunma talebi, pratikte bir "zorunlu lisanslama" sistemine yol açıyor. Ball, net güvenlik standartları olmadan süreçlerin uzamasının, ABD'nin yapay zeka yarışında Çin'in gerisinde kalmasına ve sektördeki milyarlarca dolarlık yatırımların riske girmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

OpenAI Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetle iş birliği yapsa da bu durumdan memnun olmadığını gizlemedi. Şirket temsilcileri, bu tür kısıtlamaların kalıcı bir norm haline gelmemesi gerektiğini vurguluyor. Onlara göre, en iyi araçların kullanıcılardan, geliştiricilerden ve siber savunmacılardan uzak tutulması teknolojik gelişimi engeller.

OpenAI şu anda siber güvenlik konusundaki yeni düzenlemeler üzerinde hükümetle birlikte çalışıyor. Şirket, GPT-5.6 modellerinin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmasını umuyor. Ancak, yapay zekanın gelişiminin ne kadar devlet kontrolünde olması gerektiği sorusu hala cevapsız kalmaya devam ediyor.

OpenAIChatGPTGPT-5.6Yapay ZekaABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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