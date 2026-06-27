Kaliforniya, AI Kaynaklı İşten Çıkarmaları İzleyen İlk Sistemi Devreye Aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti hükümeti, yapay zeka (AI) teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla ülkedeki ilk özel sistemi devreye aldı. Vali Gavin Newsom yönetimi tarafından sunulan bu proje, hangi meslek gruplarının otomasyon nedeniyle işsiz kalma riski altında olduğunu belirleyen bir "erken uyarı mekanizması" görevi görecek. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni çevrimiçi takip aracı, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanı ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki California Policy Lab araştırma merkezi ile iş birliği içinde geliştirildi. Sistem, işsizlik maaş başvurularını analiz ediyor ve bunları çeşitli sektörlerin AI tarafından ele geçirilme olasılığıyla karşılaştırıyor. Veriler her ay güncellenecek ve kamuoyuna açık olarak yayınlanacak.

Risk Altındaki Gruplar ve Demografik Analiz

İlk analizler, AI etkisine en duyarlı grubun 25 ile 35 yaş arasındaki uzmanlar olabileceğini gösteriyor. Ayrıca istatistiksel veriler, kadınlar arasında iş kaybı riskinin erkeklere göre daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Kullanıcılar takip aracı üzerinden yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, etnik köken ve bölgelere göre değişimleri izleyebilecekler.

Sistem geliştiricilerinin, bu verilerin nihai bir sonuç olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduklarını belirtmek gerekir. Onlara göre, istihdam kaybı sadece AI ile değil, aynı zamanda ekonomik döngüler, yapısal değişiklikler ve genel piyasa konjonktürü ile de ilgili olabilir. Bu nedenle proje, kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmaktan ziyade, riskli eğilimleri erkenden tespit etmeye odaklanmıştır.

Teknoloji Merkezinde Sosyal Koruma

Kaliforniya için bu konu stratejik bir öneme sahip, çünkü OpenAI, Google ve NVIDIA gibi üretken AI alanında lider olan dev şirketler tam olarak bu eyalette yer alıyor. Eyalet hükümeti, teknolojik gelişimi desteklerken aynı zamanda bunun sosyal etkilerini hafifletecek önlemler alıyor.

Vali Gavin Newsom, daha önce kamu kurumlarına AI entegrasyonu sonucunda çalışanların göreceği zararı azaltacak planlar geliştirmeleri talimatını vermişti. Bu yeni takip aracının devreye alınması, hükümetlerin teknolojiye yaklaşımının değiştiğini gösteriyor: Artık odak noktası sadece inovasyonlar değil, aynı zamanda bunların toplum hayatı üzerindeki etkilerini kontrol etmek.

Şu anda modern ekonomide, hangi işten çıkarmanın doğrudan AI nedeniyle gerçekleştiğini ölçen kesin bir metodoloji mevcut değil. Buna rağmen, Kaliforniya deneyiminin gelecekte diğer ülkeler ve bölgeler için iş gücü piyasasını koruma konusunda bir model olması bekleniyor.