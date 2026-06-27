Kaliforniya, AI Kaynaklı İşten Çıkarmaları İzleyen İlk Sistemi Devreye Aldı

·21·Teknoloji
Kaliforniya, AI Kaynaklı İşten Çıkarmaları İzleyen İlk Sistemi Devreye Aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti hükümeti, yapay zeka (AI) teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla ülkedeki ilk özel sistemi devreye aldı. Vali Gavin Newsom yönetimi tarafından sunulan bu proje, hangi meslek gruplarının otomasyon nedeniyle işsiz kalma riski altında olduğunu belirleyen bir "erken uyarı mekanizması" görevi görecek. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni çevrimiçi takip aracı, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanı ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki California Policy Lab araştırma merkezi ile iş birliği içinde geliştirildi. Sistem, işsizlik maaş başvurularını analiz ediyor ve bunları çeşitli sektörlerin AI tarafından ele geçirilme olasılığıyla karşılaştırıyor. Veriler her ay güncellenecek ve kamuoyuna açık olarak yayınlanacak.

Risk Altındaki Gruplar ve Demografik Analiz

İlk analizler, AI etkisine en duyarlı grubun 25 ile 35 yaş arasındaki uzmanlar olabileceğini gösteriyor. Ayrıca istatistiksel veriler, kadınlar arasında iş kaybı riskinin erkeklere göre daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Kullanıcılar takip aracı üzerinden yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, etnik köken ve bölgelere göre değişimleri izleyebilecekler.

Sistem geliştiricilerinin, bu verilerin nihai bir sonuç olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduklarını belirtmek gerekir. Onlara göre, istihdam kaybı sadece AI ile değil, aynı zamanda ekonomik döngüler, yapısal değişiklikler ve genel piyasa konjonktürü ile de ilgili olabilir. Bu nedenle proje, kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmaktan ziyade, riskli eğilimleri erkenden tespit etmeye odaklanmıştır.

Teknoloji Merkezinde Sosyal Koruma

Kaliforniya için bu konu stratejik bir öneme sahip, çünkü OpenAI, Google ve NVIDIA gibi üretken AI alanında lider olan dev şirketler tam olarak bu eyalette yer alıyor. Eyalet hükümeti, teknolojik gelişimi desteklerken aynı zamanda bunun sosyal etkilerini hafifletecek önlemler alıyor.

Vali Gavin Newsom, daha önce kamu kurumlarına AI entegrasyonu sonucunda çalışanların göreceği zararı azaltacak planlar geliştirmeleri talimatını vermişti. Bu yeni takip aracının devreye alınması, hükümetlerin teknolojiye yaklaşımının değiştiğini gösteriyor: Artık odak noktası sadece inovasyonlar değil, aynı zamanda bunların toplum hayatı üzerindeki etkilerini kontrol etmek.

Şu anda modern ekonomide, hangi işten çıkarmanın doğrudan AI nedeniyle gerçekleştiğini ölçen kesin bir metodoloji mevcut değil. Buna rağmen, Kaliforniya deneyiminin gelecekte diğer ülkeler ve bölgeler için iş gücü piyasasını koruma konusunda bir model olması bekleniyor.

Yapay ZekaKaliforniyaİş Gücü PiyasasıTeknolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance GüncellemesiNASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance GüncellemesiBugün, 04:51Japon Bilim İnsanları Normal Güneş Işığını Ultraviyole Işınımına Dönüştürmenin Yolunu BulduJapon Bilim İnsanları Normal Güneş Işığını Ultraviyole Işınımına Dönüştürmenin Yolunu BulduBugün, 03:57OnePlus N6: 8000 mAh Batarya ve AMOLED Ekranlı Yeni Akıllı Telefon TanıtılıyorOnePlus N6: 8000 mAh Batarya ve AMOLED Ekranlı Yeni Akıllı Telefon TanıtılıyorBugün, 03:27Sigorta Teknolojileri Pazarında Skandal: Corgi Startupları Açık Kaynaklı Yazılımı Çalmakla SuçlandıSigorta Teknolojileri Pazarında Skandal: Corgi Startupları Açık Kaynaklı Yazılımı Çalmakla SuçlandıBugün, 03:26ABD Hükümeti OpenAI'ın En Güçlü GPT-5.6 Modelini Denetim Altına AldıABD Hükümeti OpenAI'ın En Güçlü GPT-5.6 Modelini Denetim Altına AldıBugün, 02:51Yapay Zeka Tehdidi: Yazılımcılık Teknoloji Sektörünün En İstikrarlı Mesleği OlduYapay Zeka Tehdidi: Yazılımcılık Teknoloji Sektörünün En İstikrarlı Mesleği OlduBugün, 02:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı