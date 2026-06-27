Elon Musk Yeni Bir Teknoloji Girişimini Satın Alıyor: Mesh Optical SpaceX bünyesine Katılıyor

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), milyarder Elon Musk'ın, eski SpaceX mühendisleri tarafından kurulan Mesh Optical Technologies girişimini satın almasına izin verdi. Bu anlaşmanın, AI ve veri merkezleri için yüksek hızlı iletişim altyapısı oluşturmada yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bloomberg'in haberine göre, düzenleyici kurum antitröst incelemesini hızlandırılmış bir şekilde tamamladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Mesh Optical girişimi geçen yıl Travis Brashears, Cameron Ramos ve Serena Grown-Haeberli tarafından kuruldu. Bu uzmanlar daha önce SpaceX projelerinde görev almış ve Starlink uyduları arasında lazer iletişim sistemleri (optical communication links) geliştirmişlerdi. Şimdi ise bu teknolojiyi yer tabanlı veri merkezlerine (data centers) uyarlamak üzerine çalışıyorlar.

Lazer Teknolojilerinin Avantajı

Mesh Optical tarafından sunulan optik transiverler, geleneksel elektrik tabanlı sistemlere göre çok daha hızlı ve enerji açısından daha verimli kabul ediliyor. Verileri ışık yardımıyla iletme teknolojisi, modern süper bilgisayarlar ve AI modellerini eğitmek için gerekli olan devasa veri akışının gecikmesiz yönetilmesine olanak tanıyor.

Bu yılın Şubat ayında Mesh Optical, ilk yatırım turunda Thrive Capital liderliğinde 50 milyon dolar fon toplamıştı. Girişimin kısa sürede bu başarıya ulaşması ve eski işvereninin dikkatini çekmesi, teknolojik çözümlerinin ne kadar güncel olduğunun bir göstergesidir.

SpaceX İçin Stratejik Önem

Bu satın alma SpaceX için sadece bir personel meselesi değil, aynı zamanda stratejik bir genişleme aşamasıdır. Son zamanlarda şirket; Anthropic, Google ve Reflection AI gibi büyük AI geliştiricileriyle iş birliği kurarak onlara kendi veri merkezlerinde hesaplama gücü sunmaya başladı. Bu da şirket için yeni ve kârlı bir iş koluna dönüştü.

Mesh teknolojilerinin entegrasyonu, SpaceX veri merkezlerinin verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Uzmanlara göre bu çözümler sadece Dünya üzerindeki sunucularda değil, gelecekte uzayda yer alacak orbital veri merkezlerinde de kullanılabilir. Bu durum, Musk'ın uzayı kolonize etme ve küresel internet kapsamını genişletme planlarıyla tam olarak örtüşmektedir.

Anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmamış olsa da, FTC izni sürecin son aşamaya geldiği anlamına geliyor. Bu adım, SpaceX'i sadece roket üretimiyle değil, yüksek teknolojili altyapı pazarında da lider konumuna getirebilir.