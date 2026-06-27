Hollanda'nın ABD'nin Yeni Yaptırımlarına Karşı Tavrı: ASML Risk Altında

·19·Teknoloji
Hollanda'nın ABD'nin Yeni Yaptırımlarına Karşı Tavrı: ASML Risk Altında

Hollanda hükümeti, ABD'nin Çin'e yönelik yarı iletken üretim ekipmanları tedarik kısıtlamalarını sıkılaştırmasına karşı sert diplomatik önlemler alıyor. Bu adım, Avrupa'nın en büyük teknoloji devi olan ASML şirketinin çıkarlarını korumayı ve küresel çip pazarındaki dengeyi sürdürmeyi amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Hollanda Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, bu hafta Washington'ı ziyaret ederek ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana konusu, Çin'e teknoloji ihracatını daha da kısıtlamayı öngören MATCH Act adlı yeni yasa tasarısıydı. Sjoerdsma'ya göre, Hollanda hükümetinin ABD yasama sürecine bu denli aktif müdahalesi istisnai bir durumdur ve bu konunun ülkenin ekonomisi için ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

MATCH Act: Teknolojik Blokaj Riski

Nisan ayında ABD Kongresi'ne sunulan MATCH Act tasarısı, Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik ihracat kontrollerinin önemli ölçüde sıkılaştırılmasını öneriyor. Mevcut kısıtlamalar en modern ekstrem ultraviyole (EUV) litografi sistemlerini kapsarken, yeni önlemler nispeten daha basit olan derin ultraviyole (DUV) litografi ekipmanlarını da kapsayabilir.

DUV sistemleri, günümüzde ASML'nin Çin pazarına tedarik edebileceği az sayıdaki yüksek teknolojili üründen biridir. ASML CEO'su Christophe Fouquet, söz konusu makinelerin on yıl önce üretilmeye başlanan eski nesil cihazlar olduğunu vurguladı. Ancak Washington, bu ekipmanların da Çin'e satışını tamamen kapatma niyetinde.

ixbt.com verilerine göre, Çin pazarı ASML için sadece stratejik değil, aynı zamanda devasa bir finansal öneme sahip. Şirketin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 19'u doğrudan Çin'e satılan litografi sistemlerinden geliyor. Bu pazarın kaybının sadece ASML'nin finansal göstergelerine değil, tüm Avrupa yarı iletken endüstrisine ciddi bir darbe vurması bekleniyor.

Jeopolitika ve Teknolojinin Çatışması

ASML, dünyanın en karmaşık litografi ekipmanlarını üreten tek şirket olup, AI hızlandırıcıları ve gelişmiş işlemcilerin üretiminde tekel konumundadır. Bu nedenle, ürünlerine getirilecek her türlü ihracat kısıtlaması küresel teknoloji zincirini etkilemektedir. Hollanda tarafı, bu kısıtlamaların serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu vurguluyor.

MATCH Act tasarısının akıbeti şu an için belirsizliğini koruyor. Belge henüz ABD Temsilciler Meclisi veya Senatosu'nda tam olarak oylamaya sunulmadı. Gözlemcilere göre, yasanın kabul edilmesi için daha büyük bir yasama paketine dahil edilmesi gerekecek. Bu durum, Hollanda diplomasisine pozisyonunu savunmak için ek süre tanıyor.

Bu durum, modern dünyada teknoloji, ekonomi ve jeopolitiğin ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha kanıtlıyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de küresel yarı iletken pazarındaki bu anlaşmazlıklar büyük önem taşıyor; çünkü bu süreçler nihayetinde tüm elektronik cihazların fiyatlarını ve erişilebilirliğini etkileyecektir.

ASMLYarı İletkenlerABDÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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