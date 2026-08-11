Yapay Zekâ Ajanları 4G ve 5G Ağlarında 84 Tehlikeli Güvenlik Açığı Tespit Etti

Singapore'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) bilim insanları, 4G ve 5G ağlarının açık çekirdekli yazılımlarında daha önce bilinmeyen 84 güvenlik açığını ortaya çıkardı. Help Net Security'nin 11 Ağustos tarihli haberine göre, yapay zekâ destekli yeni bir sistem kullanılarak tespit edilen bu güvenlik kusurlarının çoğu doğrulandı ve modern mobil iletişim ağlarının siber güvenliğini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma ekibi, güvenlik kusurlarını otomatik olarak aramak için iFinder adlı çok ajanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, büyük dil modellerine dayanarak çalışıyor. iFinder bilinen güvenlik açıklarını analiz ediyor, bunların belirtilerini arama şablonlarına dönüştürüyor ve kaynak kodunu şüpheli hatalar açısından inceliyor. Ardından özel bir aşamada bulunan varyantlar, 3GPP uluslararası mobil iletişim standartlarının teknik özellikleriyle karşılaştırılıyor.

Yapay Zekâ ve Otomatik Analiz

Sistemin sonraki ajanı, güvenlik açığının istismar edilebileceğini gösteren bir kavram kanıtı (Proof of Concept veya PoC) oluşturuyor ve bunu ağ yazılımında yinelemeli olarak test ediyor. Otomatik arama sürecinin hatasız olmadığı vurgulanmalı: Kontrol kümesinde iFinder, zaten bilinen 22 güvenlik açığından 15'ini buldu; adayların yaklaşık dörtte birinin ise yanlış olduğu ortaya çıktı. Geliştiricilere gönderilen tüm bulgular ekip tarafından manuel olarak doğrulandı ve yeniden üretildi.

Yayımlanan rapora göre geliştiriciler 83 güvenlik açığını doğruladı ve bunların 81'i standartlaştırılmış bir CVE numarası aldı. Bu bilgiler yayımlandığında, doğrulanan sorunlardan 58'i zaten giderilmişti; ancak CVE numarasına sahip 23 güvenlik açığı için henüz düzeltme yayımlanmamıştı.

“Belirsiz Güven” Hataları ve Tehlikeli Saldırılar

Tespit edilen sorunların çoğu, yazarların “belirsiz güven hataları” olarak adlandırdığı sınıfa giriyor. Mobil ağ çekirdeğinin bileşenleri, komşu işlevlerden gelen sinyalleşme mesajlarını sözdizimini, anlamını ve talep ettikleri kaynakları yeterince doğrulamadan kabul edebiliyor. Daha önce bu tür arayüzler, bileşenlerin fiziksel olarak yalıtılmasıyla korunuyordu; ancak ağ çekirdeklerinin bulut altyapısına taşınması, dahili arayüzlere erişim için ek fırsatlar yaratıyor.

Araştırma kapsamında Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core ve eUPF gibi LTE ve 5G ağlarının açık çekirdekleri analiz edildi. En ciddi saldırı olarak, yönlendirme kuralı tanımlayıcısının önceliği yükseltilerek değiştirilmesi tespit edildi. Saldırı başarılı olursa kullanıcı düzlemi işlevi, abonenin giden trafiğini saldırganın kontrolündeki bir adrese yönlendirebilir ve böylece oturumunu ele geçirebilir.

Yazarlar, bu güvenlik açığının ticari 5G çekirdeklerinde de doğrulandığını belirtiyor. Ancak saldırının gerçekleştirilmesi için dahili sinyalleşme arayüzlerine erişim gerekiyor. iFinder geliştiricileri, güvenlik açığını tespit etmenin tek başına teknik özelliklerin incelenmesinin, saldırının yeniden üretilmesinin ve sorunun giderilmesinin yerini alamayacağını özellikle vurguluyor.