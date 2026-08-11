ABD federal kurumunda Kuzey Koreli bir çalışanın çalıştığı ortaya çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore vatandaşının ülkenin federal devlet kurumlarından birinde uzaktan çalışmaya başlamasıyla ilgili soruşturma başlattı. Federal News Network'ün bildirdiğine göre bu olay, Washington'da düzenlenen bir konferansta üst düzey bir FBI yetkilisi tarafından ilk kez doğrulandı. Bu tür güvenlik açıkları dünya genelinde ciddi endişelere yol açıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kuzey Kore vatandaşının hangi federal kurumda çalıştığı ve işe alım sürecinin nasıl gerçekleştiği şimdilik gizli tutuluyor. FBI ve diğer kolluk kuvvetleri olayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Bu olay, uluslararası yaptırımlar altındaki bir rejimin temsilcilerinin ABD devlet kurumlarına bir şekilde sızmasının nadir görülen örneklerinden biri olduğunu gösteriyor.

Siber güvenlik ve sahte kimlikler sorunu

Uzmanlara göre son yıllarda binlerce Kuzey Koreli IT uzmanı, işe alım süreçlerindeki açıkları kullanarak ABD ve Avrupa'daki kuruluşlarda uzaktan çalışmayı başardı. Kimliklerini gizleyerek ABD vatandaşı olarak kaydoluyor ve uzaktan faaliyet gösteriyorlar.

Bu planın temel amacı yüksek gelir elde etmek ve kazanılan parayı resmi Pyongyang rejimine aktarmaktır. Bunun yanı sıra bu çalışanlar fikri mülkiyet ve gizli bilgileri çalıyor, şirketler durumu ortaya çıkardığında ise onları şantaj yapmakla tehdit ediyor.

ABD hükümetinin aldığı önlemler

ABD yetkilileri, Kuzey Kore'nin IT sektöründeki dolandırıcılık planlarının tehlikesi konusunda yıllardır uyarıda bulunuyor. Sıkı incelemeler ve güvenlik gereklilikleri genellikle rejim destekli hackerların devlet kurumlarından uzak tutulmasına yardımcı olsa da bazı istisnai durumlar yaşanıyor. Örneğin 2024 yılında Adalet Bakanlığı, Maryland'de yaşayan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişi, Kuzey Koreli bir hackerın Federal Havacılık İdaresi'nde yüklenici olarak iş bulabilmesi için Amerikalı gibi görünmesine yardımcı olmuştu.

ABD hükümeti, Pyongyang'ın yanı sıra komşu Rusya ve Çin'de faaliyet gösteren ağlara karşı çeşitli hukuki ve yaptırım tedbirleri aldı. Özellikle Kuzey Kore vatandaşlarının sanki ABD'deymiş gibi uzaktan çalışmasını sağlayan dizüstü bilgisayar filoları kuran Amerikalı destekçiler de sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre Kuzey Kore hükümeti daha çok ulusötesi bir suç örgütü gibi hareket ediyor. Küresel finans sisteminden dışlanmasına rağmen rejim, nükleer silah programını finanse etmek için siber saldırılara ve kripto para hırsızlıklarına güveniyor. Blok zinciri analiz şirketlerinin verilerine göre Kim Jong Un rejimi, 2025 yılı boyunca tüm kripto para hırsızlıklarının %76'sından sorumlu oldu ve en az 2 milyar dolar elde etti.