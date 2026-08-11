Spotify yapay zekâ tarafından oluşturulan sanatçıları özel olarak etiketleyecek

·42·Teknoloji
Spotify yapay zekâ tarafından oluşturulan sanatçıları özel olarak etiketleyecek

Ünlü müzik akışı hizmeti Spotify, platformda yapay zekâ yardımıyla oluşturulan sanatçı profillerini özel «AI Persona» etiketleriyle işaretleyeceğini ve bu sanatçıların müziklerini öneri sisteminden çıkaracağını duyurdu. Bu değişiklikler, müzik akışı devinin müzik içerikleri ekosistemini düzenleme ve kullanıcılara kaliteli hizmet sunma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TechCrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre, eylül ayının ortalarından itibaren kullanıcılar, gerçek bir kişiyi değil, yapay zekâ tarafından oluşturulan bir kişiliği temsil eden sanatçı sayfalarında özel etiketler görebilecek. Yeni etiketleme sistemi, müzik endüstrisinde giderek artan yapay zekâ içerikleri akışını kontrol altına almayı amaçlıyor.

Yapay zekâ profillerini belirleme yöntemi

Şirket temsilcilerine göre sanatçılar kendilerini gönüllü olarak yapay zekâ ürünü olarak tanıtabilse de platform yalnızca bu beyana dayanmayacak. Spotify, özel incelemeler gerçekleştirerek sanatçının adının ve görsel kimliğinin fotogerçekçi yapay zekâ kullanılarak oluşturulup oluşturulmadığını belirleyecek.

İlk incelemeler, belirli bir dinleyici eşiğini aşan profillere uygulanacak. Böylece en çok dinlenen sanatçıların öncelikli olarak kapsama alınması sağlanacak. Tespit edildiklerinde «AI Persona» etiketleri, sanatçı profilinin banner’ında ve «Hakkında» (About) bölümünde, arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki parça satırlarında görünecek.

Öneri politikası ve kullanıcı hakları

Spotify, varsayılan olarak yapay zekâ personalarını editoryal veya algoritmik önerilerine dahil etmiyor. Bu tür müzikler kullanıcının kişisel önerilerine de eklenmiyor; tek istisna, dinleyicinin söz konusu sanatçıyı takip etmiş olması.

Sanatçıyı takip etmeyi yalnızca kullanıcı kendisi seçebilir; bu da dinleyicinin özellikle o sanatçının müziğini dinlemek istediğini gösteren net bir sinyal sayılır. Sanatçılar, etiketin yanlış verildiğini düşünmeleri hâlinde itiraz etme olanağına da sahip olacak.

Şirket bu kararı açıklarken tüm içerik üreticilerinin kendilerini sunma konusunda yaratıcı özgürlüğe sahip olduğuna inandığını, ancak Spotify’ın programlamasının gerçek bir kariyer inşa eden özgün sanatçıların müziklerini tanıtmaya odaklandığını vurguladı. Ayrıca «AI Persona» etiketinin müziğin kendisine değil, doğrudan sanatçının profiline yönelik bir değerlendirme olduğu netleştirildi.

SpotifyYapay ZekâMüzikMüzik AkışıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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