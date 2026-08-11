John Barnes, Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transferini övdü

Liverpool efsanesi John Barnes, GOAL’a verdiği özel röportajda Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transfer olma kararını övdü ve kolay yolu seçmediği için saygıyı hak ettiğini söyledi. İngiltere Premier Lig devinde dokuz kupa kazanıp 257 gol atan Mısırlı futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve Türkiye Süper Lig’inde kendini kanıtlamaya hazırlanıyor. Goal.com haberine göre

34 yaşındaki deneyimli forvetin Merseyside kulübüyle sözleşmesinde bir yıl daha bulunmasına rağmen, serbest oyuncu olarak yeni bir takım aramasına izin verilmişti. Suudi Arabistan Pro Lig’i ve MLS seçenekleri aktif biçimde görüşülse de Salah, Avrupa’da kalmayı tercih etti ve Türkiye’nin Trabzonspor kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kolay yol ve Suudi Arabistan seçeneği hakkında

GOAL’ın haberine göre John Barnes, oyuncunun bu tercihini övdü ve Suudi Arabistan’a gitmenin daha kolay bir yol olabileceğini vurguladı. Barnes’a göre forvet geçen yıl Orta Doğu’ya gitmiş olsaydı, maddi açıdan kazançlı çıkabilirdi ancak üst düzey futboldan bir ölçüde uzaklaşmış olurdu.

“O dönemde Suudi Arabistan’a gitseydi şüphesiz para kazanır ve iki bin seyircinin önünde oynardı. Şimdi ise rekabetçi bir lige gitti ve burada attığı her adım değerlendirilecek,” dedi Liverpool’un eski yıldızı.

Yeni meydan okuma ve taraftar baskısı

Türk futbol taraftarlarının son derece duygusal ve talepkâr olduğu herkesçe biliniyor. Bu nedenle Trabzonspor forması giymek Mohamed Salah için kolay olmayacak. Ayrıca takımın ligdeki en güçlü büyük kulüpler arasında yer almaması, Mısırlı futbolcunun üzerindeki sorumluluğu daha da artırıyor.

John Barnes’ın vurguladığı gibi futbolcu, Beşiktaş veya Fenerbahçe gibi takımlardan birini değil, konumunu kanıtlaması gereken bir kulübü seçti. Bu da onun yalnızca para için değil, hâlâ üst düzeyde oynamak istediği için bu tercihi yaptığını gösteriyor.

Liverpool’un transfer politikası

İngiliz kulübünün efsanesinin yerine büyük bir bedel karşılığında hazır bir yıldız getirmesi bekleniyordu. Ancak Liverpool farklı bir yol izleyerek İspanya millî takımının oyuncusu Víctor Muñoz’un potansiyeline 34,5 milyon sterlin (47 milyon dolar) yatırım yaptı.

Uzmanlara göre Mohamed Salah’ın yerini doldurmak kolay olmayacak ve haleflerinin de belirli bir baskı altında kalması doğal. Ancak Mısırlı forvetin Türkiye ligindeki kariyerinin nasıl ilerleyeceği yalnızca zamanla netleşecek.