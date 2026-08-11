Bumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdı

·39·Teknoloji
Bumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdı

Ünlü tanışma uygulaması Bumble, on yılı aşkın süredir temel ayırt edici özelliği olan kuraldan resmen vazgeçti. Artık heteroseksüel eşleşmelerde ilk mesajı taraflardan herhangi biri gönderebilecek. Bu değişiklik, uygulamanın tarihindeki en köklü dönüşümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Haberi Techcrunch.com bildiriyor .

2014 yılında kurulan Bumble, başlangıçta Tinderʼa alternatif olarak tasarlanmış ve iletişimi yalnızca kadınların başlatması şart koşulmuştu. Bu kural, kadınları platformdaki istenmeyen mesajlardan ve aşırı ilgiden korumak, ayrıca tanışma sürecinde onlara tam kontrol sağlamak amacıyla uygulanmıştı.

Yeni kurallar ve yanıt süresi

Şirket yalnızca ilk mesaj gönderme kuralını değiştirmekle kalmadı, kullanıcıların işini kolaylaştırmak amacıyla yanıt süresini de uzattı. Daha önce 24 saat olan süre artık 72 saate çıkarıldı.

Bu yeni süre, kullanıcıların uygulamayı sürekli kontrol etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak iletişime daha esnek yaklaşmalarını sağlıyor. Uygulama yönetimine göre bu adım, insanlar üzerindeki gereksiz baskıyı azaltacak ve daha doğal bir iletişim ortamı yaratacak.

Reformların ardındaki nedenler

Bumbleʼın kurucusu ve eski yöneticisi Whitney Wolfe Herdʼün sözlerine göre bu güncelleme, ilk fikirden vazgeçmek değil, onun evrim geçirmesi anlamına geliyor. Wolfe Herd, "Kadınların ilk adımı atması radikal bir fikir olsa da temel amaç her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir deneyim yaratmaktı" diye açıkladı.

Uygulamanın gerçekleştirdiği anketin sonuçları da bu değişikliğin zeminini hazırladığını gösteriyor. Ankete katılan kadınların yüzde 66ʼsı, erkeklerin ilk mesajı göndermesini tercih ettiğini belirtti. Ayrıca katılımcıların yarısından fazlası, yanıt süresinin uzatılmasının genel deneyimlerini iyileştirdiğini ifade etti.

Finansal göstergeler ve iş dünyasındaki değişiklikler

Bu stratejik değişiklikler yalnızca kullanıcıların talepleriyle ilgili değil. Son mali raporlara göre Bumble, iş performansını iyileştirmeye ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Şirketin ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalarak 210,5 milyon dolara geriledi.

Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte ödeme yapan müşteri sayısının azalmasını bekliyor. Yeni özellikler ve kuralların esnetilmesi, uygulamanın rekabet gücünü artırmayı ve yeni bir kitle çekmeyi amaçlayan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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