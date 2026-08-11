Google arama motoru ana sayfasındaki "Poisk" düğmesini kaldırıyor

Google, ana arama motorunun tasarımında köklü değişiklikler içeren yeni bir deneme başlattı. ixbt.com'un aktardığına göre, test sürümünde kullanıcıların aşina olduğu "Google'da Ara" düğmesi kaldırılarak yerine yapay zekâ araçlarına yönlendiren üç yeni simge yerleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yenilik ilk olarak Search Engine Watch uzmanları tarafından tespit edildi. Daha sonra Google Search Başkan Yardımcısı Robby Stein, söz konusu deneyin yürütüldüğünü resmen doğruladı. Şimdilik yeni arayüz yalnızca bazı kullanıcılar, hatta sisteme giriş yapmamış kişiler için gösteriliyor.

Yapay zekâ araçları nasıl çalışıyor

Ana sayfada görünen üç yeni simge, kullanıcıların modern teknolojilerden doğrudan başlangıç ekranında yararlanmasını sağlıyor. Sunulan seçenekler şöyle:

"Görsel oluştur" — Nano Banana teknolojisiyle hızlı görsel üretmeyi sağlar.

— Nano Banana teknolojisiyle hızlı görsel üretmeyi sağlar. "Dosyalar hakkında sor" — belge ve dosyaları yükleyerek içerikleriyle ilgili sorulara yanıt almak için kullanılır.

— belge ve dosyaları yükleyerek içerikleriyle ilgili sorulara yanıt almak için kullanılır. "Beyin fırtınası" — çeşitli konuları tartışmak üzere yapay zekâ ile sohbet başlatır.

Bununla birlikte, kullanıcılar arasında popüler olan klasik "Şansımı deniyorum!" düğmesinin yerini koruduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketin geleneksel işlevleri tamamen kaldırmadan yeni akıllı özellikleri aşamalı olarak sunmaya çalıştığını gösteriyor.

Temel arama işlevi değişmiyor

Uzmanların açıklamasına göre, görünümdeki bu değişiklikler arama motorunun temel çalışma prensibini etkilemiyor. Kullanıcı her zamanki gibi sorgusunu girip Enter tuşuna bastığında, hizmet normal sonuçlar sayfasını göstermeye devam edecek.

Google, bu arayüzün tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağını henüz açıklamadı. Şirketin deney sonuçlarına dayanarak arama sayfasının tasarımıyla ilgili nihai kararı ileride vermesi bekleniyor.