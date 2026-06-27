Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişimi, dünya genelinde devasa veri merkezlerinin (data center) inşasını hızlandırdı. Birçok uzman, bu tür büyük tüketicilerin ortaya çıkmasının elektrik kıtlığına ve hane halkı tarifelerinin artmasına yol açacağından endişe ediyordu. Ancak, ABD'de yürütülen yeni bir araştırma bu görüşleri tamamen değiştirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Electric Power Research Institute (EPRI) ve Watershed şirketinin araştırmacıları, 2015–2024 yılları arasındaki verileri analiz ederek, veri merkezlerinin genişlemesinin hane halkı için elektrik fiyatlarının artmasına değil, aksine düşmesine hizmet ettiğini belirlediler. ixbt.com'un aktardığına göre, bu süreç ekonomideki "ölçek ekonomisi" (economies of scale) ile ilgilidir.

Enerji sisteminin kendine özgü özelliği, maliyetlerin ana kısmının elektrik üretimine değil, altyapının — elektrik santralleri, yüksek gerilim hatları ve dağıtım ağlarının — bakımına harcanmasıdır. Veri merkezleri gibi büyük ve istikrarlı tüketiciler ortaya çıktığında, bu sabit maliyetler daha fazla tüketim hacmine yayılır. Sonuç olarak, her kilowatt-saat enerjinin ortalama maliyeti düşer.

Ekonomik Verimlilik ve Tarifelerin Düşüşü

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinin kapasitesindeki her %10'luk artış, hane halkı için perakende tarifelerinin yaklaşık %0,4 oranında ucuzlamasına yol açtı. Örneğin, 2019'dan 2024'e kadar olan dönemde, ABD'nin bazı bölgelerinde dijital altyapının gelişimi sayesinde tarifeler beklenenden %6 daha düşük seyretti. Bu, halk için önemli bir ekonomik rahatlama anlamına geliyor.

Bilim insanları, sonuçlarını kanıtlamak için oldukça karmaşık ekonomik yöntemler kullandılar. 1947 yılında geliştirilen ABD federal otoyol projesini analiz ettiler. Tarihi yolların günümüzde fiber optik iletişim hatlarının konumunu belirlediği, bunun da sırasıyla veri merkezlerinin nereye kurulacağını etkilediği ortaya çıktı. Bu bağlantı, araştırmacıların fiyat düşüşünün tam olarak teknoloji merkezleri sayesinde gerçekleştiğini kesin olarak kanıtlamasına olanak tanıdı.

Ayrıca, büyük teknoloji devleri kendi ihtiyaçları için yeni ve daha ucuz enerji kaynaklarına, özellikle güneş ve rüzgar santrallerine yatırım yapıyor. Bu da tüm enerji sisteminin verimliliğini artırarak eski ve pahalı jeneratörlere olan ihtiyacı azaltıyor.

Gelecekteki Riskler ve Kısıtlamalar

Buna rağmen, araştırmanın yazarları bu olumlu eğilimin geçici olabileceği konusunda uyarıyor. Şu anda enerji sektöründe bir dizi sorun ortaya çıkıyor:

Gerilim transformatörlerinin yetersizliği;

Gaz türbinlerinin teslimatındaki uzun bekleme süreleri;

Yenilenebilir enerji ekipmanlarının fiyatlarının artması.

Eğer enerji sistemini genişletme maliyetleri tarihsel seviyelerin üzerine çıkarsa, tarifelerin düşüş süreci durabilir veya fiyatlar yükselmeye başlayabilir. Şimdilik ise büyük veri merkezleri "enerji vampirleri" değil, ulusal enerji sisteminin ekonomik istikrarını sağlayan bir mekanizma olarak hizmet ediyor.

Özbekistan koşullarında da dijitalleşme ve veri merkezleri kurma süreçleri hızlanıyor. ABD deneyimi gösteriyor ki, doğru planlanmış altyapı ve büyük tüketicilerin çekilmesi, uzun vadede sıradan tüketiciler için de faydalı olabilir.