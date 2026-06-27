ROBOTIS Taşkent'te İnsansı Robot Fabrikası Kuruyor

·25·Teknoloji
ROBOTIS Taşkent'te İnsansı Robot Fabrikası Kuruyor

Taşkent şehrindeki «Yangi Avlod» sanayi bölgesinde, Koreli ROBOTIS şirketine ait inovatif fabrikanın inşaatına başlandı. Proje, «O‘zeltexsanoat» birliğinin girişimiyle hayata geçiriliyor.

Yeni tesiste, AI teknolojileriyle donatılmış insansı robotların ve bunlar için gerekli yedek parçaların üretilmesi planlanıyor. Buranın, Özbekistan'da insansı robot üretimine özelleşmiş ilk üretim alanı olması bekleniyor.

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar tutarında. Modern üretim kompleksi 10 hektarlık bir alanda yer alacak.

Fabrika faaliyete geçtiğinde 2 binden fazla uzmana istihdam sağlanması planlanıyor. Ayrıca, ülkede robotik alanında yerel bir mühendislik tabanı ve yüksek teknolojili üretim yönelimi oluşturulacak.

Başbakan Yardımcısı Jamshid Xo‘jayev, bu projenin AI teknolojilerinin Özbekistan sanayisine entegrasyonunda önemli bir adım olacağını belirtti.

Projenin uygulanmasına ilişkin anlaşma geçen yılın Aralık ayında Güney Kore'de imzalandı. Bilgiye göre Güney Kore, Özbekistan'ın temel teknolojik ortaklarından biri olup, ülke ekonomisine yaptığı toplam yatırım miktarı 8 milyar doları aşmıştır.

ROBOTISTaşkentYangi AvlodJamshid Xo‘jayevO‘zeltexsanoatGüney Kore
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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