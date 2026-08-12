Google Pixel 11 Pro XL performans testinden geçti

Google'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları, ham performans konusunda kullanıcıları yine hayal kırıklığına uğratabilir. ixbt.com'un haberine göre Google Pixel 11 Pro XL, ilk kez Geekbench test veritabanında görüldü ve modern bir amiral gemisi için oldukça düşük sonuçlar elde etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre yeni cihaz, tek çekirdekli testte 2112 puan alırken çok çekirdekli testte 5196 puanla sınırlı kaldı. Bu değerler, teknoloji meraklıları ve uzmanlar arasında haklı olarak soru işaretleri yaratıyor; zira rekabetçi pazar koşullarında bu sonuçlar amiral gemisi seviyesinin altında değerlendiriliyor.

Performans farkı ve karşılaştırmalar

Günümüzde Snapdragon ve MediaTek işlemcilerle çalışan güncel amiral gemileri, çok çekirdekli testlerde bunun yaklaşık iki katı sonuç veriyor. Üstelik yıl sonuna doğru daha gelişmiş yeni çiplerin tanıtılması bekleniyor.

Dikkat çekici bir nokta da önceki neslin temsilcisi olan Pixel 10 Pro XL modelinin, çok çekirdekli testte yeni cihazdan yaklaşık %10 daha yüksek sonuç elde etmiş olması. Bu durum, yeni nesil akıllı telefonun performansında düşüş yaşandığına işaret ediyor.

Beklenen tanıtım ve geleceğe dair beklentiler

Uzmanlara göre henüz sonuç çıkarmak için acele etmemek gerekiyor. Kaydedilen düşük sonuçlar, cihazın seri üretim örneği olmaması ve yazılımın henüz son aşamaya ulaşmamasıyla açıklanabilir.

Buna rağmen Google'ın Tensor işlemcilerinin performansına yönelik genel yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda, bu değerlerin gerçek durumu yansıtma ihtimali de bulunuyor. Şirketin akıllı telefon pazarındaki konumunu koruyabilmesi için gelecekte optimizasyon çalışmalarına ciddi önem vermesi gerekiyor.

Hatırlatmak gerekirse Google'ın yeni cihaz serisi, yarın düzenlenecek özel tanıtım etkinliğinde resmen sergilenecek. Bunun ardından yeni cihazların özellikleri ve teknik ayrıntıları hakkında daha net bilgilere ulaşmak mümkün olacak.