Phia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştı

·32·Teknoloji
Phia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştı

Phoebe Gates ve Sophia Kianni tarafından kurulan alışveriş girişimi Phia bir başka ciddi skandalla karşı karşıya kaldı. Bloomberg’in haberine göre şirket yöneticileri, müşterilerin katılımı olmadan gerçekleştirilen alışverişlerden de komisyon almalarını sağlayan “cookie stuffing” uygulamasından haberdardı, ancak bunu aylarca kamuoyuna açıklamadı. TechCrunch.com bu konuda haber veriyor.

Aslında “cookie stuffing”, internet pazarlamasında oldukça tartışmalı ve şiddetle kınanan bir yöntemdir. Bu tür platformlar genellikle pazara girerken söz konusu yöntemi kullanmama taahhüdü içeren özel sözleşmeler imzalar, çünkü bu uygulama diğer ortakların gelirlerini haksız biçimde kendine aktarmak anlamına gelir. Bloomberg’in yazdığına göre Phia temsilcileri başlangıçta bu sorundan ancak gazeteciler soruşturma başlattığında haberdar olduklarını iddia etmişti.

Ortaya çıkarılan yazışmalar ve finansal darbeler

Ancak Bloomberg’in ele geçirdiği sızdırılmış Slack mesajlarına ve durumdan haberdar kaynaklara dayandırdığı yeni bilgilere göre Phoebe Gates ve Sophia Kianni, girişimlerinin bu yöntemi kullandığını geçen yılın aralık ayında zaten biliyordu. Sızdırılan yazışmalar, kurucuların şirket yöneticileri ve mühendislerle birlikte bu durumu görüştüğünü açıkça gösteriyor.

Soruşturmanın sonuçlarına göre “cookie stuffing” uygulaması, Phia’nın toplam satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şirket bu yasa dışı uygulamayı durdurduktan sonra günlük geliri keskin biçimde düştü. Ayrıca Nike ve Nordstrom gibi büyük markaların da bu durumdan zarar gördüğü ortaya çıktı.

Teknik hata değil, özel olarak tasarlanmış bir özellik

Phia temsilcileri daha önce yaşanan durumu basit bir “yazılım hatası” olarak nitelendirmeye çalışmıştı. Ancak Bloomberg’in raporu, bunun isteğe bağlı olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen özel bir özellik olarak tasarlandığını ortaya çıkardı. Yeni suçlamaların ardından girişim temsilcileri bazı iddiaları reddetse de durumdan ders çıkaracaklarını belirtti. TechCrunch’ın yorum talebine ise henüz yanıt verilmedi.

Hatırlatmak gerekirse Phia, geçen yıl nisan ayında müşterilerin çeşitli perakende zincirlerindeki en iyi fiyatları bulmasına yardımcı olan Google Flights benzeri kullanışlı bir platform olarak faaliyete başlamıştı. Ancak yaz aylarında yayımlanan soruşturmaların ardından şirketin yıl başından bu yana çalışanlarının neredeyse yarısını kaybettiği ve birçok markanın uygulamadaki varlığından haberdar bile olmadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca girişim daha önce kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz toplama ve takip etme konusunda da başka skandallarla karşılaşmıştı.

PhiaPhoebe GatesSophia KianniGirişimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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