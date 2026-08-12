Microsoft Windows lisanslarının fiyatını keskin biçimde artırdı

Dünyaca ünlü Microsoft şirketi, kişisel bilgisayar pazarını etkileyecek bir sonraki önemli adımı atarak Windows işletim sistemi lisanslarının fiyatını alışılmıştan belirgin ölçüde daha yüksek bir oranda artırdı. Bu değişikliğin yakın gelecekte dünya genelindeki hazır bilgisayar ve dizüstü bilgisayar fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

UDN tarafından yayımlanan bilgilere göre teknoloji devi, OEM üreticilerine yönelik Windows lisans ücretlerini her yıl belirli ölçüde artırıyordu. Ancak alışılmış uygulamanın aksine mevcut fiyat politikası, birkaç puanlık basit bir endekslemeden uzaklaşarak tek seferde %7-10 oranında zamlandı. Bu artış, genel piyasa enflasyonu karşısında önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Bilgisayar pazarındaki fiyat zinciri

Bu fiyat artışına ilişkin ilk haberlerden biri, modüler dizüstü bilgisayarlar üreten Framework şirketi tarafından blogunda yayımlandı. Üreticiye göre yeni nesil Framework Laptop 13 Pro cihazlarının nihai fiyatı, birden fazla maliyet artışı faktörünü içeriyor.

Bu faktörler arasında Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerinde yakında beklenen fiyat artışı, RAM ve depolama fiyatlarındaki yükseliş ve en önemlisi Microsoft işletim sistemi lisansının artan maliyeti yer alıyor. Bunun sonucunda bileşenlerin toplam maliyetinde genel bir artış gözleniyor.

Tüketiciler için sonuçlar

Uzmanlara göre lisans fiyatındaki bu artış, kişisel bilgisayar pazarında fiyatların daha da yükselmesine yol açacak ek bir faktöre dönüşecek. Son dönemde donanım parçalarının fiyatı artarken yazılım maliyetlerindeki yükseliş, alıcıları daha da sert biçimde etkileyecek.

Özellikle bütçe ve orta segment dizüstü bilgisayarlar ile hazır masaüstü bilgisayarların fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Bu durum, tüketicilerin teknoloji satın almasını zorlaştıracak ve tüm pazar dinamiklerini kesinlikle etkileyecek.