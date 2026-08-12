Microsoft'un Nokia'yı satın almasına kadar uzanan gizemli akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktı

·22·Teknoloji
Microsoft'un Nokia'yı satın almasına kadar uzanan gizemli akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktı

On yılı aşkın bir süre önce mobil pazar değişebilir ve bugünkünden tamamen farklı bir hâl alabilirdi. ixbt.com'un haberine göre, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış Microsoft Surface Phone cihazının nadir prototip görüntüleri internete sızdırıldı. Şirketin Nokia markasını satın almasından önce geliştirilen bu cihaz, teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırıyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Yayılan bilgilere göre ele geçirilen prototip 2013 veya 2014 yılına ait ve cihaz, o dönem için gelişmiş kabul edilen Windows Phone 8.1 işletim sisteminin ön sürüm derlemesiyle çalışıyor. Teknik özellikleri bakımından günümüz amiral gemilerinden farklı olsa da dönemine göre iyi düşünülmüş bir tasarıma sahipti.

Bilinmeyen işlemci ve sade tasarım

Görüntülerden anlaşıldığı üzere gizemli akıllı telefon, oldukça ağırbaşlı ve sade bir dış görünüme sahip. Cihazın ana bölümünde bilinmeyen bir Qualcomm işlemcisi (SoC), HD formatında 720p ekran ve tek bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu tasarım çözümlerinin daha sonra Microsoft tarafından piyasaya sürülen diğer cihazlarda da kullanılması bekleniyordu.

Uzmanlara göre bu model üzerindeki çalışmalar, Microsoft'un 2014 yılında Nokia'nın mobil iletişim işini satın almasının ardından durduruldu. Şirket, odağını Nokia markası altındaki Lumia cihazlarına çevirmeye karar verdi ve bunun sonucunda gelecek vadeden Surface Phone projesi rafa kaldırıldı.

Mobil pazardaki başarısız girişimler

Windows Phone platformunun genel başarısızlığı ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayamaması artık herkesçe bilinen bir tarih. Buna rağmen Microsoft daha sonra mobil cihaz pazarına dönmeyi de denedi. Şirket, iki ekranlı katlanabilir Surface Duo cihazını tanıttı, ancak bu proje de beklenen ticari başarıya ulaşamadı.

Microsoft yönetiminin gelecekte akıllı telefon pazarına yeniden dönüp dönmeyeceğine dair bugün için net bir bilgi bulunmuyor. Bu konudaki sorular yalnızca tahmin düzeyinde kalıyor. Ancak internete sızan bu prototip görüntüleri, teknoloji devinin geçmişteki hedeflerini ve mobil alandaki gizli planlarını açıkça ortaya koyuyor.

MicrosoftSurface PhoneWindows PhoneNokiaQualcomm
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

OpenAI, çalışanlarından yaklaşık 7 milyar dolarlık hisse satın aldıOpenAI, çalışanlarından yaklaşık 7 milyar dolarlık hisse satın aldıBugün, 04:59Microsoft Windows lisanslarının fiyatını keskin biçimde artırdıMicrosoft Windows lisanslarının fiyatını keskin biçimde artırdıBugün, 04:28Google Pixel 11 Pro XL performans testinden geçtiGoogle Pixel 11 Pro XL performans testinden geçtiBugün, 03:23Phia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştıPhia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştıBugün, 02:57Accel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladıAccel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladıBugün, 02:52NEC şirketi insansız çalışan yeni bir yapay zekâ departmanı açtıNEC şirketi insansız çalışan yeni bir yapay zekâ departmanı açtıBugün, 01:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı