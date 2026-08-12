Microsoft'un Nokia'yı satın almasına kadar uzanan gizemli akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktı

On yılı aşkın bir süre önce mobil pazar değişebilir ve bugünkünden tamamen farklı bir hâl alabilirdi. ixbt.com'un haberine göre, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış Microsoft Surface Phone cihazının nadir prototip görüntüleri internete sızdırıldı. Şirketin Nokia markasını satın almasından önce geliştirilen bu cihaz, teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırıyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Yayılan bilgilere göre ele geçirilen prototip 2013 veya 2014 yılına ait ve cihaz, o dönem için gelişmiş kabul edilen Windows Phone 8.1 işletim sisteminin ön sürüm derlemesiyle çalışıyor. Teknik özellikleri bakımından günümüz amiral gemilerinden farklı olsa da dönemine göre iyi düşünülmüş bir tasarıma sahipti.

Bilinmeyen işlemci ve sade tasarım

Görüntülerden anlaşıldığı üzere gizemli akıllı telefon, oldukça ağırbaşlı ve sade bir dış görünüme sahip. Cihazın ana bölümünde bilinmeyen bir Qualcomm işlemcisi (SoC), HD formatında 720p ekran ve tek bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu tasarım çözümlerinin daha sonra Microsoft tarafından piyasaya sürülen diğer cihazlarda da kullanılması bekleniyordu.

Uzmanlara göre bu model üzerindeki çalışmalar, Microsoft'un 2014 yılında Nokia'nın mobil iletişim işini satın almasının ardından durduruldu. Şirket, odağını Nokia markası altındaki Lumia cihazlarına çevirmeye karar verdi ve bunun sonucunda gelecek vadeden Surface Phone projesi rafa kaldırıldı.

Mobil pazardaki başarısız girişimler

Windows Phone platformunun genel başarısızlığı ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayamaması artık herkesçe bilinen bir tarih. Buna rağmen Microsoft daha sonra mobil cihaz pazarına dönmeyi de denedi. Şirket, iki ekranlı katlanabilir Surface Duo cihazını tanıttı, ancak bu proje de beklenen ticari başarıya ulaşamadı.

Microsoft yönetiminin gelecekte akıllı telefon pazarına yeniden dönüp dönmeyeceğine dair bugün için net bir bilgi bulunmuyor. Bu konudaki sorular yalnızca tahmin düzeyinde kalıyor. Ancak internete sızan bu prototip görüntüleri, teknoloji devinin geçmişteki hedeflerini ve mobil alandaki gizli planlarını açıkça ortaya koyuyor.