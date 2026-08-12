OpenAI, çalışanlarından yaklaşık 7 milyar dolarlık hisse satın aldı

Yapay zekâ alanında lider olan OpenAI, mevcut ve eski çalışanlarından yaklaşık 7 milyar dolar değerinde hisse satın aldı. Bloomberg’in haberine göre bu büyük finansal işlem, şirketin toplam değerinin 852 milyar dolar olarak belirlenmesiyle gerçekleştirildi ve çalışanların halka arzı (IPO) beklemeden hisselerini nakde çevirmesine olanak sağladı. Ixbt.com bildiriyor .

Söz konusu işlem sırasında dış yatırımcıların sürece dâhil edilmediği ve OpenAI’nin hisseleri doğrudan kendi kaynaklarıyla satın aldığı belirtildi. Şirketin değerlemesi, son finansman turundaki seviyesini korudu. OpenAI, bu yılın mart ayında 122 milyar dolarlık finansman turunu tamamlamış ve tam olarak 852 milyar dolarlık post-money değerlemeye ulaşmıştı.

Finansal göstergelerde keskin değişimler

Bu işlem, önceki yıllardaki benzer operasyonlardan önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Örneğin 2025’te çalışanlar hisselerini dış yatırımcılara satmış ve o dönemde şirketin değeri 500 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yalnızca 10 ay sonra bu rakam 852 milyar dolara yükseldi ve şirket bu kez çalışanlarına kendi kaynaklarıyla likidite sağladı.

Uzmanlara göre bu tür adımlar, hızla gelişen teknoloji pazarında en yetenekli çalışanları elde tutmak ve teşvik etmek açısından büyük önem taşıyor. Hisselerin toplu olarak satılması, çalışanlara şirketin başarısından doğrudan ve hızlı bir şekilde maddi kazanç sağlama fırsatı sunuyor.

Gelecek planları ve halka arz beklentileri

Açık piyasaya çıkmadan önce böyle bir şirket içi hisse alım satımının gerçekleştirilmesi, OpenAI için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket yönetimi, resmî halka arz (IPO) süreci öncesinde çalışanların finansal istikrarını sağlamaya ve hisse değerinin bir bölümünü sabitlemeye odaklanıyor.

ChatGPT’nin yaratıcılarının bu denli büyük finansal işlemler gerçekleştirmesi, yapay zekâ pazarındaki sermaye akışının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. OpenAI’nin değerinin kısa sürede hızla artması, küresel teknoloji devleri arasındaki rekabeti daha da kızıştırırken yatırımcıların sektöre duyduğu güveni güçlendirdiğini de ortaya koyuyor.