José Mourinho, Real Madrid'deki krizleri ve soyunma odasının sırrını açıkladı

·49·Spor
José Mourinho, Real Madrid'deki krizleri ve soyunma odasının sırrını açıkladı

Tanınmış Portekizli teknik direktör José Mourinho, kariyerinin en sansasyonel dönemlerinden biri olan Real Madrid'deki görev sürecini bir kez daha hatırladı. Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni belgeselde deneyimli çalıştırıcı, kraliyet kulübündeki ilk dönemi, özellikle takımın o zamanki kaptanı Iker Casillas ile ilişkileri ve soyunma odasındaki iç atmosfer hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Bu dönem, yalnızca İspanya futbolunun değil, tüm Avrupa spor kamuoyunun da yakından takip ettiği sert çatışmalarla öne çıkıyordu. Goal.com bildiriyor .

Disiplin yolundaki ilk çatışmalar

Belgeselde aktarıldığına göre Mourinho, Madrid kulübündeki ilk görüşmelerinden itibaren takımda alışık olmadığı ve kesinlikle kabul edemeyeceği bazı alışkanlıkların bulunduğunu fark etti. Iker Casillas ile yaptığı ilk üç görüşmenin dünya görüşünü büyük ölçüde etkilediğini belirtti. İlk görüşmede kaptan, İspanya Millî Takımı oyuncularına daha fazla izin günü verilmesini istedi. İkinci görüşmede ise Madrid'deki trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek antrenman saatinin bir saat ertelenmesini talep etti. Üçüncü talep ise maçlardan önce takımın otelde toplanmaması, doğrudan stadyumda buluşmasıyla ilgiliydi.

Mourinho'ya göre bu talepler, takım futbolcuları hakkındaki ilk izlenimini şekillendirdi. Portekizli teknik adam, bu görüşmelerin ardından “onların kısa sürede şımarık olduklarını anladım” sonucuna vardığını söyledi. 2010 yılında Real Madrid'in başına geçen deneyimli teknik direktör, yıldızlarla dolu bir takım devralmıştı. Ona göre görevi, futbolculara topa vurmayı öğretmek değil, onlara sıkı bir disiplin ve ortak bir metodoloji aşılamaktı.

Barcelona ile savaş ve millî takımdaki gerilim

Belgesel ayrıca Mourinho ile Casillas arasındaki ünlü anlaşmazlığın köklerine de ışık tutuyor. Bu anlaşmazlık, El Clásico maçlarındaki gerilimin İspanya Millî Takımı kampını da olumsuz etkilediği dönemde tırmanmıştı. O dönemde kaleci Iker Casillas'ın, iki kamp arasındaki ilişkileri yumuşatmak amacıyla Barcelona kaptanı Xavi Hernández'i aradığı ortaya çıkmış ve bu durum teknik direktör ile kaptan arasındaki ilişkilere zarar vermişti.

Bu belgesel, futbolseverlere o dönemde yaşanan perde arkası olayları, kulüp içindeki gergin atmosferi ve teknik direktörün kendine özgü yönetim felsefesini yakından anlama fırsatı sunuyor. Mourinho'nun itirafları, yıllar geçmesine rağmen o dönemdeki Real Madrid-Barcelona rekabetinin ne kadar karmaşık ve uzlaşmaz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

José MourinhoReal MadridIker CasillasBarcelonaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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