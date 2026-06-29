Apple 2027 Planlarını Belirledi: iPhone 19 Pro ve Katlanabilir iPhone Ultra Bekleniyor

Apple, uzun vadeli stratejisini şekillendirmeye devam ediyor. Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, Cupertino devi 2027 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefon serisini şimdiden tasarlamaya ve bazı prototipleri test etme aşamasına geçti. Bu durum teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sızan bilgilere göre, Apple 2027 yılında ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletecek. Özellikle iPhone 19 Pro modeli üzerindeki çalışmalar çoktan başlamışken, şirketin en pahalı ve yenilikçi cihazı olması beklenen ikinci nesil katlanabilir iPhone Ultra'nın da tasarım aşamasında olduğu söyleniyor. Bu, Apple'ın katlanabilir cihazlar pazarına ciddi bir giriş yapma niyetini gösteriyor.

Ekran Teknolojileri ve Yeni Modeller

Digital Chat Station'ın bilgisine göre, iPhone Air 2 modeli 6,55 inç LTPO OLED ekranla donatılacak. Bu ekran 1,5K çözünürlüğe sahip olacak ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Bu da cihazın sadece ince değil, aynı zamanda teknolojik olarak da üst düzeyde olmasını sağlayacak. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür ince ve güçlü modeller her zaman ilgi odağı olmuştur.

Ana iPhone 18 modeli de göz ardı edilmedi. Insider'ın belirttiğine göre, bu cihaz 6,3 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Çözünürlüğü ve yenileme hızının iPhone Air 2 ile aynı değerlerde olması bekleniyor. Bu, standart modellerde bile akıcı görüntü ve yüksek enerji verimliliğinin sağlanacağı anlamına geliyor.

Daha uygun fiyatlı segment için tasarlanan iPhone 18e modeli ise biraz daha basit özelliklere sahip olacak. 6,12 inç LTPS OLED panel ile donatılacak. Ekran çözünürlüğü 1,5K olsa da, yenileme hızı 60 Hz seviyesinde tutulacak. Bu, Apple'ın farklı fiyat kategorilerindeki alıcıları kapsamaya yönelik standart stratejisidir.

Insider'ın Güvenilirliği ve Gelecek Beklentileri

Digital Chat Station daha önce de teknoloji dünyasındaki birçok önemli haberi ilk duyuran isimlerden biri oldu. Örneğin, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro özelliklerini doğru tahmin etmiş, ayrıca Realme GT 7 Pro akıllı telefonunun parlak Samsung ekrana sahip olacağı bilgisini ilk paylaşan kişi olmuştu. Bu nedenle, Apple hakkındaki öngörüleri de uzmanlar tarafından ciddiye alınıyor.

Şu anda Apple mühendisleri sadece teknik özellikler üzerinde değil, aynı zamanda yeni form faktörleri üzerinde de çalışıyor. İkinci nesil katlanabilir ekranlı iPhone Ultra modeli hakkındaki haberler, şirketin bu segmentte Samsung ve diğer rakiplerine karşı güçlü bir yanıt hazırladığını gösteriyor. 2027 yılının Apple akıllı telefonları için bir dönüm noktası olması bekleniyor.