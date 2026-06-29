Apple 2027 Planlarını Belirledi: iPhone 19 Pro ve Katlanabilir iPhone Ultra Bekleniyor

·40·Teknoloji
Apple 2027 Planlarını Belirledi: iPhone 19 Pro ve Katlanabilir iPhone Ultra Bekleniyor

Apple, uzun vadeli stratejisini şekillendirmeye devam ediyor. Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, Cupertino devi 2027 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefon serisini şimdiden tasarlamaya ve bazı prototipleri test etme aşamasına geçti. Bu durum teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sızan bilgilere göre, Apple 2027 yılında ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletecek. Özellikle iPhone 19 Pro modeli üzerindeki çalışmalar çoktan başlamışken, şirketin en pahalı ve yenilikçi cihazı olması beklenen ikinci nesil katlanabilir iPhone Ultra'nın da tasarım aşamasında olduğu söyleniyor. Bu, Apple'ın katlanabilir cihazlar pazarına ciddi bir giriş yapma niyetini gösteriyor.

Ekran Teknolojileri ve Yeni Modeller

Digital Chat Station'ın bilgisine göre, iPhone Air 2 modeli 6,55 inç LTPO OLED ekranla donatılacak. Bu ekran 1,5K çözünürlüğe sahip olacak ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Bu da cihazın sadece ince değil, aynı zamanda teknolojik olarak da üst düzeyde olmasını sağlayacak. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür ince ve güçlü modeller her zaman ilgi odağı olmuştur.

Ana iPhone 18 modeli de göz ardı edilmedi. Insider'ın belirttiğine göre, bu cihaz 6,3 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Çözünürlüğü ve yenileme hızının iPhone Air 2 ile aynı değerlerde olması bekleniyor. Bu, standart modellerde bile akıcı görüntü ve yüksek enerji verimliliğinin sağlanacağı anlamına geliyor.

Daha uygun fiyatlı segment için tasarlanan iPhone 18e modeli ise biraz daha basit özelliklere sahip olacak. 6,12 inç LTPS OLED panel ile donatılacak. Ekran çözünürlüğü 1,5K olsa da, yenileme hızı 60 Hz seviyesinde tutulacak. Bu, Apple'ın farklı fiyat kategorilerindeki alıcıları kapsamaya yönelik standart stratejisidir.

Insider'ın Güvenilirliği ve Gelecek Beklentileri

Digital Chat Station daha önce de teknoloji dünyasındaki birçok önemli haberi ilk duyuran isimlerden biri oldu. Örneğin, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro özelliklerini doğru tahmin etmiş, ayrıca Realme GT 7 Pro akıllı telefonunun parlak Samsung ekrana sahip olacağı bilgisini ilk paylaşan kişi olmuştu. Bu nedenle, Apple hakkındaki öngörüleri de uzmanlar tarafından ciddiye alınıyor.

Şu anda Apple mühendisleri sadece teknik özellikler üzerinde değil, aynı zamanda yeni form faktörleri üzerinde de çalışıyor. İkinci nesil katlanabilir ekranlı iPhone Ultra modeli hakkındaki haberler, şirketin bu segmentte Samsung ve diğer rakiplerine karşı güçlü bir yanıt hazırladığını gösteriyor. 2027 yılının Apple akıllı telefonları için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

AppleiPhoneTeknolojiAkıllı Telefonİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'nın Sberbank Yatırım Uygulaması App Store'a Yeni Bir İsimle DöndüRusya'nın Sberbank Yatırım Uygulaması App Store'a Yeni Bir İsimle DöndüBugün, 14:26Dünya rahat olabilir: Büyük asteroid tehlikesi hakkında yeni sonuçlar açıklandıDünya rahat olabilir: Büyük asteroid tehlikesi hakkında yeni sonuçlar açıklandıBugün, 13:50Güneş Sistemi'nin Geçmişindeki Sır: Bir Yıldız Yakınlaşması Oort Bulutu'nu Değiştirmiş OlabilirGüneş Sistemi'nin Geçmişindeki Sır: Bir Yıldız Yakınlaşması Oort Bulutu'nu Değiştirmiş OlabilirBugün, 12:55Machenike, Cyberpunk 2077 Destekleyen Uygun Fiyatlı Mini PC TanıttıMachenike, Cyberpunk 2077 Destekleyen Uygun Fiyatlı Mini PC TanıttıBugün, 12:23UzIMEI Kayıt Süreci OtomatikleştirildiUzIMEI Kayıt Süreci OtomatikleştirildiBugün, 11:30Çin'de devrim niteliğinde teknoloji: Boşluklu fiber optikte 51 Tbit/s hız kaydedildiÇin'de devrim niteliğinde teknoloji: Boşluklu fiber optikte 51 Tbit/s hız kaydedildiBugün, 10:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı