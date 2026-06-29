Machenike, Cyberpunk 2077 Destekleyen Uygun Fiyatlı Mini PC Tanıttı

·7·Teknoloji
Machenike, Cyberpunk 2077 Destekleyen Uygun Fiyatlı Mini PC Tanıttı

Modern teknoloji dünyasında kompaktlık ve yüksek performansın uyumu giderek daha önemli hale geliyor. Machenike, yenilenmiş GTR Mini PC cihazını tanıttı. Bu mini bilgisayar, sadece günlük işler için değil, aynı zamanda kaynak tüketen modern oyunları da rahatlıkla çalıştırabilme yeteneğiyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni modelin temel özelliği fiyatı ve yetenekleri arasındaki dengedir. Çin pazarında yaklaşık 690 ABD doları (4.699 yuan) civarında fiyatlandırılan cihaz, küçük boyutuna rağmen Cyberpunk 2077 gibi "ağır" oyunları orta ayarlarda oynama imkanı sunuyor. Bu da onu hem ofis çalışanları hem de bütçe dostu oyun tutkunları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Cihazın teknik temeli AMD Ryzen 7 255H işlemci üzerine kurulmuştur. Bu çip 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip olup, maksimum frekansı 4,9 GHz'e kadar çıkmaktadır. Önbelleği 24 MB'dır. Grafik tarafında ise sistem, entegre Radeon 780M video çekirdeği tarafından desteklenmektedir. Üretici, bu grafik işlemcinin GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact ve Fortnite gibi popüler oyunlarda stabil kare hızları sağladığını belirtiyor.

Kompakt tasarım ve güçlü soğutma sistemi

Machenike GTR Mini PC kasası sadece 0,74 litre hacim kaplıyor. Boyutları 128 x 128 x 45,1 mm olup, ağırlığı yaklaşık 650 gramdır. Bu boyutlar, bilgisayarı monitör arkasına gizlemek veya çantada taşımak için oldukça uygundur. Büyük kasa sistemleriyle karşılaştırıldığında, bu gadget yer tasarrufu konusunda büyük bir avantaja sahiptir.

Küçük kasa içindeki ısıyı etkili bir şekilde tahliye etmek için MER 1.0 soğutma sistemi kurulmuştur. Bu sistem bir fan ve iki ısı borusundan oluşur. Sistem 65 W güçte stabil çalışacak şekilde tasarlanmış olup, kısa süreli yüklerde 70 W güce kadar çıkabilmektedir. Bu, uzun süreli oyun oynama sırasında cihazın aşırı ısınmasını önler.

Bellek ve genişletme seçenekleri de kullanıcıları memnun ediyor. Cihaz 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB kapasiteli PCIe 4.0 SSD ile donatılmıştır. En önemlisi, üretici kullanıcıların gelecekte bilgisayarı modernize etmesine olanak tanımıştır. Özellikle çift kanal bellek slotları ve ek M.2 slotu aracılığıyla bellek kapasitesi daha da artırılabilir.

Arayüzler ve bağlantı olanakları

Küçük boyutuna rağmen Machenike GTR Mini PC tüm gerekli portlarla donatılmıştır. Bu da onu her türlü modern çalışma alanına uyumlu hale getirir:

  • USB4 ve birkaç standart USB portu;
  • HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 video çıkışları;
  • 2,5-gigabit Ethernet portu;
  • Ses girişleri.
Bu mini PC sadece oyunlar için değil, aynı zamanda video kurgu veya programlama gibi karmaşık görevler için de uygundur. Cihaz şu anda Çin pazarında satışa sunulmuş olsa da, önümüzdeki aylarda küresel platformlar aracılığıyla diğer kullanıcılar için de sipariş imkanının doğması bekleniyor. Bu tür kompakt çözümler, geleneksel büyük bilgisayarların yerini alabileceğinin bir kez daha kanıtı oluyor.

MachenikeMini PCAMD RyzenTeknolojiCyberpunk 2077
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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