Dünya rahat olabilir: Büyük asteroid tehlikesi hakkında yeni sonuçlar açıklandı

Uzay araştırmacıları, Dünya gezegeni için en büyük tehdidi oluşturabilecek gök cisimleri konusunda rahatlama yaşanabileceğini bildirdi. Son yıllarda yapılan gözlemler, gezegenimize yaklaşan büyük asteroidlerin tespit sürecinin neredeyse tamamlandığını ve önümüzdeki 100 yıl içinde küresel bir felaket riskinin bulunmadığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Irkutsk Devlet Üniversitesi profesörü ve Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü'nün önde gelen bilim insanı Sergey Yazev'e göre, çapı bir kilometreden büyük yeni asteroidlerin keşfi neredeyse durma noktasına geldi. Bu durum, insanlığın haberdar olmadığı ve aniden Dünya'ya çarpabilecek devasa "gizli tehditlerin" yakın uzay bölgelerinde kalmadığı anlamına geliyor.

Büyük nesneler kontrol altında

Bilim insanı, bir kilometreden büyük tüm asteroidlerin astronomlar tarafından çoktan haritalandırıldığını ve hareket yörüngelerinin hesaplandığını belirtti. Ixbt.com'un haberine göre, bu büyük nesnelerin hiçbirinin en az bir yüzyıl boyunca Dünya ile çarpışma olasılığı bulunmuyor. Bu sonuç, modern teleskopların ve uzay izleme sistemlerinin artan verimliliği ile açıklanıyor.

Buna rağmen, daha küçük boyutlardaki gök cisimleriyle ilgili durum biraz daha farklı. Uzmanlar her gün Dünya'nın yakınında hareket eden onlarca yeni asteroid tespit ediyor. Boyutları birkaç metreden birkaç on metreye kadar değişen bu cisimler, genellikle gezegenimize çok yaklaştıklarında — çarpışmadan birkaç gün önce fark edilebiliyor.

Küçük asteroidler ve atmosfer koruması

Küçük boyutlu asteroidler Dünya için küresel bir tehdit oluşturmaz. Bunların çoğu, gezegenimizin atmosferine girdiğinde sürtünme sonucu ısınarak tamamen yanıp yok olur. Sadece nadir durumlarda kalıntıları meteor şeklinde yeryüzüne düşebilir, ancak bu süreç büyük yıkımlara yol açmaz.

Günümüzde dünya astronomi topluluğu, temel dikkatini özellikle orta ve küçük boyutlu nesnelerin erken tespit sistemlerini geliştirmeye yöneltmiş durumda. Büyük asteroidler meselesi kapanmış sayılsa da, uzayın sürekli izleme çalışmaları devam ediyor. Bu tür bilimsel sonuçlar, insanlığın uzaydaki güvenliği konusunda daha güvenilir öngörülerde bulunmasına olanak sağlıyor.