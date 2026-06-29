Apple'ın İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu: iPhone 18 Ultra Tasarımı ve Özellikleri

Apple şirketinin ilk katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalıştığına dair haberler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal ağlarda iPhone 18 Ultra (veya iPhone 18 Fold) olarak adlandırılması beklenen cihazın ilk maket görüntüleri ortaya çıktı. Şirketin katlanabilir cihazlar pazarına rakiplerinden oldukça geç girmesi nedeniyle, bu yenilik Apple hayranları için uzun zamandır beklenen bir dönüm noktası olabilir. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz siyah renkte sergilenmiş olup, görünümü Huawei Pura X Max modelini andıran geniş bir katlanabilir ekrana sahip olacak. Cihazın kompaktlığı ve kalınlığı odak noktasında olup, katlanmış halde Samsung Galaxy Z Fold7 ile rekabet edebilecek. Açık halde ise akıllı telefonun kalınlığının sadece 4,5 mm olması bekleniyor, bu da onu piyasadaki en ince gadget'lardan biri yapacaktır.

Teknik Özellikler ve Ekran Boyutları

iPhone 18 Ultra'nın sadece tasarımıyla değil, teknik gücüyle de şaşırtması bekleniyor. Tahminlere göre akıllı telefon şu özelliklere sahip olacak:

İç ana ekran diyagonali — 7,76 inç;

Dış yardımcı ekran — 5,49 inç;

Apple A20 Pro çipi ve 12 GB RAM;

Oval şekilli bir blokta yer alan çift kamera sistemi;

Yeni Camera Control düğmesi.

Maket görüntülerinde, cihazın iç ekranı için tasarlanan ön kamera sol üst köşede, dış ekrandaki kamera ise merkezde yer alıyor. Ayrıca, gövdenin yan tarafında standart güç ve ses düğmelerinin yanı sıra, fotoğrafları hızlıca yönetmek için özel bir Camera Control düğmesi mevcut.

Tanıtım Tarihi ve Pazara Çıkış Beklentileri

Apple'ın bu devrimsel ürününü 8 Eylül 2026 tarihinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtacağı tahmin ediliyor. Bu strateji, şirketin premium segmentteki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecek. Özbekistan pazarında da katlanabilir akıllı telefonlara olan talebin arttığı göz önüne alındığında, iPhone 18 Ultra yerel gadget tutkunları için en beklenen yeniliklerden biri haline gelecek.

Şunu belirtmek gerekir ki, iPhone 18 serisinin standart ve bütçe dostu versiyonlarının (iPhone 18e) biraz daha geç, 2027 baharında satışa sunulması bekleniyor. Apple'ın katlanabilir cihazlar pazarına girişi, Samsung ve diğer Çin markaları arasındaki rekabeti şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyacaktır.