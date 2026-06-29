Apple'ın İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu: iPhone 18 Ultra Tasarımı ve Özellikleri

·53·Teknoloji
Apple'ın İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu: iPhone 18 Ultra Tasarımı ve Özellikleri

Apple şirketinin ilk katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalıştığına dair haberler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal ağlarda iPhone 18 Ultra (veya iPhone 18 Fold) olarak adlandırılması beklenen cihazın ilk maket görüntüleri ortaya çıktı. Şirketin katlanabilir cihazlar pazarına rakiplerinden oldukça geç girmesi nedeniyle, bu yenilik Apple hayranları için uzun zamandır beklenen bir dönüm noktası olabilir. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz siyah renkte sergilenmiş olup, görünümü Huawei Pura X Max modelini andıran geniş bir katlanabilir ekrana sahip olacak. Cihazın kompaktlığı ve kalınlığı odak noktasında olup, katlanmış halde Samsung Galaxy Z Fold7 ile rekabet edebilecek. Açık halde ise akıllı telefonun kalınlığının sadece 4,5 mm olması bekleniyor, bu da onu piyasadaki en ince gadget'lardan biri yapacaktır.

Teknik Özellikler ve Ekran Boyutları

iPhone 18 Ultra'nın sadece tasarımıyla değil, teknik gücüyle de şaşırtması bekleniyor. Tahminlere göre akıllı telefon şu özelliklere sahip olacak:

  • İç ana ekran diyagonali — 7,76 inç;
  • Dış yardımcı ekran — 5,49 inç;
  • Apple A20 Pro çipi ve 12 GB RAM;
  • Oval şekilli bir blokta yer alan çift kamera sistemi;
  • Yeni Camera Control düğmesi.
Maket görüntülerinde, cihazın iç ekranı için tasarlanan ön kamera sol üst köşede, dış ekrandaki kamera ise merkezde yer alıyor. Ayrıca, gövdenin yan tarafında standart güç ve ses düğmelerinin yanı sıra, fotoğrafları hızlıca yönetmek için özel bir Camera Control düğmesi mevcut.

Tanıtım Tarihi ve Pazara Çıkış Beklentileri

Apple'ın bu devrimsel ürününü 8 Eylül 2026 tarihinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtacağı tahmin ediliyor. Bu strateji, şirketin premium segmentteki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecek. Özbekistan pazarında da katlanabilir akıllı telefonlara olan talebin arttığı göz önüne alındığında, iPhone 18 Ultra yerel gadget tutkunları için en beklenen yeniliklerden biri haline gelecek.

Şunu belirtmek gerekir ki, iPhone 18 serisinin standart ve bütçe dostu versiyonlarının (iPhone 18e) biraz daha geç, 2027 baharında satışa sunulması bekleniyor. Apple'ın katlanabilir cihazlar pazarına girişi, Samsung ve diğer Çin markaları arasındaki rekabeti şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

AppleiPhone 18 UltraKatlanabilir Akıllı TelefonTeknolojiiPhone 18 Fold
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de Görme Engelliler İçin AI Destekli Robot Rehberler Göreve BaşladıÇin'de Görme Engelliler İçin AI Destekli Robot Rehberler Göreve BaşladıBugün, 17:52İnsan Kapasitesinin Ötesinde: Agibot G2 Robotu Yaklaşık Üç Gün Kesintisiz Çalıştıİnsan Kapasitesinin Ötesinde: Agibot G2 Robotu Yaklaşık Üç Gün Kesintisiz ÇalıştıBugün, 16:30Blue Origin, New Glenn Roketi Patlamasının Ardından Fırlatma Rampasını OnarıyorBlue Origin, New Glenn Roketi Patlamasının Ardından Fırlatma Rampasını OnarıyorBugün, 15:57Volkswagen ve Bosch Ortaklığı Sona Eriyor: 1,5 Milyar Euro'luk Proje Boşa GittiVolkswagen ve Bosch Ortaklığı Sona Eriyor: 1,5 Milyar Euro'luk Proje Boşa GittiBugün, 15:20Uzayda pişmiş kabak: Çinli astronotlar Tiangong istasyonunda ilk ayı tamamladıUzayda pişmiş kabak: Çinli astronotlar Tiangong istasyonunda ilk ayı tamamladıBugün, 14:52Rusya'nın Sberbank Yatırım Uygulaması App Store'a Yeni Bir İsimle DöndüRusya'nın Sberbank Yatırım Uygulaması App Store'a Yeni Bir İsimle DöndüBugün, 14:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi