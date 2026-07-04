Biyolojide Devrim: Bilim İnsanları Kendi Kendine Çoğalan İlk Sentetik Hücreyi Yarattı

·27·Teknoloji
Biyolojide Devrim: Bilim İnsanları Kendi Kendine Çoğalan İlk Sentetik Hücreyi Yarattı

ABD'deki Minnesota Üniversitesi araştırmacıları, biyoloji ve mühendislik alanında büyük bir dönüm noktası yaratmayı başardılar. Geliştirdikleri SpudCell adlı sistem; büyüme, DNA replikasyonu, kaynakların özümsenmesi ve bölünme yoluyla kalıtsal bilgilerin sonraki nesle aktarılması gibi canlı bir organizmanın tüm temel fonksiyonlarını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Konuyla ilgili detaylı bilgileri ixbt.com yayınladı. Ixbt.com haber veriyor.

Önceki deneylerde bilim insanları, yapay hücrelerin yalnızca bazı biyolojik süreçlerini taklit edebilmişlerdi. SpudCell projesinin özelliği, aynı anda birden fazla hayati fonksiyonu tek bir sistemde birleştirebilmiş olmasıdır. Bu, laboratuvar ortamında yaratılmış ve canlı organizma davranışını en mükemmel şekilde kopyalayan bir model olarak kabul edilmektedir.

Sentetik yaşam nasıl çalışıyor?

Sistemin temeli, içinde sulu bir ortam bulunan mikroskobik yağlı membran kabarcıkları olan lipozomlardan oluşmaktadır. İçine, sistemin çalışma talimatlarını veren sentetik DNA yerleştirilmiştir. Ayrıca protein sentezinden sorumlu moleküller, enzimler ve ribozomlar da bu yapay hücrenin bileşimine eklenmiştir. Hücre, ihtiyaç duyduğu kaynakları özel "besleyici" lipozomlarla birleşerek elde eder.

Canlı hücrelerde bölünme süreci karmaşık bir iç yapı (sitoskelet) sayesinde gerçekleşirken, SpudCell sisteminde bu süreç mekanik bir yöntemle gerçekleşir. Membrandaki proteinlerin birikmesi sonucunda güçlü bir gerilim oluşur ve yapı ikiye bölünür. En ilginç yanı ise, bu yapay hücrelerin doğal seçilim yasalarına da tabi olmasıdır.

Araştırmacılar, genetik modifikasyonlar yaparak bazı hücrelerin daha hızlı büyümesini sağladılar. Sonuç olarak, besinlerin kısıtlı olduğu koşullarda bu "güçlü" hücreler beş nesil içinde normal popülasyonu saf dışı bıraktı. Bu durum, yapay sistemlerin de evrimsel süreçlere uyum sağlayabileceğini kanıtladı.

Geleceğin teknolojileri için yeni bir platform

SpudCell genomu yaklaşık 90 bin baz çiftinden oluşuyor ki bu, canlı bir hücre için gerekli olan minimum miktardan bile daha azdır. Genetik bilgi yedi farklı bağımsız plazmide bölünmüştür, bu da sistemin farklı fonksiyonlarının ayrı ayrı programlanmasına olanak tanır. Bilim insanları bu buluşu gelecekte şu amaçlarla kullanmayı planlıyor:

  • Yüksek verimliliğe sahip ilaçların üretimi;
  • Yeni tür malzemelerin ve biyotaşıma sistemlerinin oluşturulması;
  • Çevre dostu yakıt türlerinin sentezlenmesi;
  • Bakteri ve mayaları modifiye etmek yerine, sıfırdan tasarlanmış hücrelerin kullanılması.
Şu an için bu proje laboratuvar modeli aşamasındadır. Uygulamaya geçirmek için genom stabilitesinin artırılması ve mühendislik yaklaşımlarının standartlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla araştırmaları koordine etmek için Biotic adında özel bir organizasyon da kuruldu.

BiyolojiTeknolojiSpudCellSentetik HücreBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Enerji devrimi: 1500'den fazla şarj edilebilen yeni çinko-iyonlu akümülatör geliştirildiEnerji devrimi: 1500'den fazla şarj edilebilen yeni çinko-iyonlu akümülatör geliştirildiBugün, 05:59Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdiYapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdiBugün, 04:26Motorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattıMotorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattıBugün, 03:50Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBugün, 02:50Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorYapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorBugün, 02:29Yapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerYapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerBugün, 02:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı