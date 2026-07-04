Arjantin Dünya Kupası'nda sürprizden kurtuldu: Messi ve Romero kahraman oldu

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Arjantin Dünya Kupası'nda sürprizden kurtuldu: Messi ve Romero kahraman oldu

Güncel dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, bir sonraki Dünya Kupası'nın çeyrek final biletini kazandı, ancak beklenmedik rakip Cape Verde'ye karşı oynanan maç Güney Amerikalılar için gerçek bir sınav haline geldi. Miami stadyumunda oynanan karşılaşmada Lionel Messi ve Cristian Romero takımı tarihi bir utançtan kurtardı. Goal.com haber veriyor.

Maç beklenmedik bir senaryo altında başladı. Arjantin top kontrolünü eline almış olsa da, Cape Verde temsilcileri ilk 10 dakikada Emiliano Martinez'in kalesini ciddi tehlikeye attı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri ise kendi oyun tarzlarına sadık kalarak acele etmeden hücum organize etmeye çalıştı. Maçın ilk yarısında Lisandro Martinez'in gönderdiği mükemmel pası Lionel Messi ustalıkla kontrol etti ve skoru açtı.

Cape Verde'nin cesareti ve Arjantin'in gerginleşmesi

İlk yarıda Arjantin üstünlük kurmuş olsa da, devre arasından sonra durum tamamen değişti. Cape Verde teslim olma niyetinde olmadığını gösterdi. Enzo Fernandez kendi bölgesinde Deroy Duarte'yi göz ardı etmesi sonucunda, rakip futbolcu skoru eşitledi. Goal.com yayın organının bildirdiğine göre, bu golden sonra Arjantin'in oyununda düzensizlik ve gerginlik göze çarpmaya başladı.

Cape Verde kalecisi Vozinha maçın kahramanlarından biri haline geldi. Lionel Messi'nin birebir durumundaki şutunu ve maç sonundaki tehlikeli penaltı vuruşunu kurtararak maçı uzatmalara kadar götürdü. Arjantin gibi bir dev takım için bu beklenmedik bir durumdu.

Uzatmalardaki dramatik final

Uzatmaların başında Lisandro Martinez güçlü bir vuruşla Arjantin'i tekrar öne geçirdi. Ancak Cape Verde bir kez daha mucize gösterdi: Sidny Lopes Cabral beklenmedik bir açıdan kalenin dokuzluğunu isabetle nişan alarak skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol stadyumdaki taraftarları hayrete düşürdü.

Maçın bitmesine sayılı dakikalar kala Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunu Cristian Romero kafasıyla kaleye yerleştirerek son skoru 3-2 olarak belirledi. Cape Verde mağlup olmuş olsa da, güncel şampiyonlara karşı layık bir direniş göstererek turnuvanın en parlak maçlarından birini sundular.

Bu galibiyetten sonra Arjantin play-off turuna yollandı, ancak takımın savunmadaki hataları ve maç boyunca yaşanan düşüşlerin uzmanlar tarafından eleştirilmesi doğaldır. Lionel Messi ve takım arkadaşları için şampiyonluk unvanını korumanın kolay olmayacağı bu maçta açıkça ortaya çıktı.

ArjantinLionel MessiDünya KupasıFutbolCape Verde
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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