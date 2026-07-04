Çin dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbinini devreye aldı

Çin yenilenebilir enerji kaynakları alanında bir rekor daha kırdı. Ülke, deniz tabanına sabitlenen dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbinini açık denize çıkardı. Bu devasa yapı sadece boyutlarıyla değil, uygulama alanıyla da uzmanların dikkatini çekiyor. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, bu proje Tension-Leg Platform (TLP) tipi bir platformaya dayanmaktadır ve dikey olarak gerilmiş halatlar aracılığıyla deniz tabanına sabitlenmektedir. Bu yapı, türbinin dikey titreşimlerini neredeyse sıfıra indirir ve güçlü dalgaların gözlemlendiği derin su alanlarında bile istikrarlı çalışmasını sağlar.

Proje, Çin'in devlet petrol-gaz şirketi olan CNOOC tarafından geliştirilmiştir. İlginç olan şu ki, bu türbinin ürettiği elektr enerjisi kıyıdaki genel enerji sistemine değil, denizdeki petrol ve gaz çıkarma platformalarına güç sağlamaya yönlendirilmektedir.

Teknik göstergeler ve verimlilik

Gücü 16 MW olan bu türbin şu anda Güney Çin Denizi'ndeki Lufeng petrol sahasına doğru yola çıkmıştır. Orada yapı, su altı kabloları aracılığıyla çıkarma platformalarına bağlanır. Yapının toplam yüksekliği 307 metre, ağırlığı ise yaklaşık 8 bin tonu bulmaktadır.

CNOOC hesaplamalarına göre, bu cihaz yılda ortalama 54 milyon kW·saat elektr enerjisi üretme kapasitesine sahiptir. Bu gösterge, deniz platformalarında geleneksel yakıt tüketimini keskin şekilde azaltma imkanı sağlar. Özellikle şirket, her yıl 15 bin metreküp yakıt tasarrufu sağlamayı ve atmosfere salınan karbondioksit miktarını 35 bin ton azaltmayı planlamaktadır.

Bu proje, Çin'in petrol ve gaz sanayisinde "karbon izini" azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde yeşil enerjiye geçiş sürecinin hızlandığı bir dönemde, hatta çıkarım sektörlerinin bile yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanması ekolojik sürdürülebilirlik yolunda büyük bir adımdır.

Özbekistan şartlarında deniz türbinleri uygulanmasa da, Çin'in bu teknolojik başarısı alternatif enerji cihazlarını ekstrem koşullarda kullanma konusunda önemli bir deneyim olarak kabul edilmektedir. Bu tür inovasyonlar gelecekte enerji tüketimini optimize etmede ve çevreye verilen zararı azaltmada temel bir faktör olarak hizmet edecektir.