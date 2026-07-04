Havacılık devrimi: JetZero şirketi Boeing'in yerine geçecek Z4 uçağını monte etmeye başladı

·35·Teknoloji
Havacılık devrimi: JetZero şirketi Boeing'in yerine geçecek Z4 uçağını monte etmeye başladı

Amerikan JetZero startabı, havacılık dünyasında gerçek bir dönüşüm yaratması beklenen Jet1 tam ölçekli demonstratörünün montaj sürecine girdi. Bu proje, gelecekteki Z4 yolcu uçağının ilk uçuş örneği olup, benzersiz tasarımıyla sektördeki geleneksel görüşleri değiştirebilir. Kaliforniya'daki Scaled Composites tesislerinde yürütülen çalışmaların modern havacılığın yeni bir çağını başlatması bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Z4 uçağının temel özelliği, Blended Wing Body (BWB) — yani "kanat gövde karışımı" şemasına sahip olmasıdır. Burada gövde ve kanatlar tek bir bütünleşik taşıyıcı yapı oluşturur. ixbt.com'a göre, şu anda uzmanlar gövdenin merkezi kısmı, kanatlar ve mürettebat kabini gibi temel elemanları üretiyor. Bu teknoloji, son on yılların en sıra dışı mühendislik çözümü olarak değerlendiriliyor.

Teknik özellikler ve sertifikasyon

Test uçuşları için tasarlanan ilk örnek, Pratt & Whitney PW2040 turbofan motorlarıyla donatılacak. İlginç olan, bu motorların daha önce Boeing 757 uçaklarında başarıyla kullanılmış olması. Jet1 demonstratörünün ilk uçuşu 2027 yılının sonuna planlanmış durumda. Proje halihazırda ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından resmi inceleme aşamasına alınmış olup, bu da projenin ticari beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

JetZero Z4 seri modeli 200'den 250'ye kadar yolcu taşıyacak şekilde tasarlanacak. Geliştiricilerin planlarına göre, yeni uçak verimliliğiyle manevi açıdan eskiyen Boeing 757 ve Boeing 767 modellerinin yerini alacak. BWB şeması hava direncini önemli ölçüde azaltır, bu da yakıt tüketimini geleneksel uçaklara kıyasla ciddi şekilde tasarruf etme imkanı sağlar.

Büyük yatırım ve havayolu şirketlerinin ilgisi

Şirket, 2030 yılına kadar seri üretimi başlatmayı hedeflemiş durumda. Bunun için Kuzey Karolina eyaletinde 4,7 milyar dolar değerinde devasa bir fabrika inşası planlanıyor. Proje yalnızca teorik olarak değil, pratik olarak da büyük pazar oyuncuları tarafından destekleniyor. Özellikle Delta Air Lines, United Airlines ve Alaska Airlines gibi devler bu yeniliğe büyük ilgi gösterdiler.

Şu anda 15 havayolu şirketi temsilcisinden oluşan bir çalışma grubu projeyi geliştirmeye katkı sağlıyor. Onlar uçak tasarımını gelecekteki kullanıcıların taleplerine uyarlama ve kullanım sürecini basitleştirme konusunda öneriler sunuyorlar. JetZero planlarını başarıyla hayata geçirirse, Özbekistan gibi uzun mesafeli uçuşlara ihtiyaç duyan ülkelerin havacılık pazarında da yeni türden, tasarruflu uçaklar ortaya çıkabilir.

JetZeroHavacılıkBoeingTeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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