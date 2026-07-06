Bakıcıların ve ev yardımcılarının finansal itibarı artık özel bir sistemle kontrol ediliyor

Ev yardımcıları, bakıcılar ve özel ders öğretmenlerini seçme süreci artık sadece iş deneyimini değil, aynı zamanda finansal güvenilirliklerini de değerlendirme imkanı sunuyor. Ev personeli arama konusunda uzmanlaşmış “Pomogatel” servisi, adayların finansal itibarını kontrol etmeye yönelik yeni bir özellik başlattı. Bu yenilik, işverenlerin yabancı bir kişiyi evlerine kabul ederken ek güvenlik önlemleri almalarına yardımcı oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem, “Skoring Byuro” kredi bürosu tarafından geliştirilen “Karma” servisi ile entegre edildi. ixbt.com verilerine göre, kullanıcılar bu özellik sayesinde adayın kredi geçmişi, borçları ve diğer finansal yükümlülükleri hakkında bilgi edinebiliyor. Bu, özellikle çocuk veya yaşlı bakımı için personel seçen aileler için büyük önem taşıyor.

Kontrol nasıl gerçekleştiriliyor?

Finansal güvenilirlik hakkında bilgi alma süreci şeffaflığa dayanıyor. İşveren talep gönderdikten sonra nihai karar adayın kendisine kalıyor. Yani, çalışanın kişisel verilerini göstermeye onay vermesi şart. Onay süreci devlet hizmetleri portalı üzerinden gerçekleştiriliyor, bu da bilgilerin doğruluğunu ve yasallığını garanti ediyor.

Sistem, adayın finansal durumunu aşağıdaki kriterlere göre analiz ediyor:

Kredi disiplini ve mevcut borçların durumu;

İcra takipleri ve ödenmemiş cezalar;

Kamu hizmetleri ödeme geçmişi;

Rehinli mülkler ve iflas belirtileri.

Analiz sonuçlarına göre sistem, adaya 1 ile 10 arasında bir endeks puanı veriyor. Yüksek puan, adayın finansal yükümlülüklerine karşı sorumlu olduğunu gösteriyor. Düşük puan ise işvereni olası riskler konusunda uyarıyor, çünkü ağır finansal durumdaki çalışanlarla ilgili istenmeyen durumların yaşanma olasılığı daha yüksek olabilir.

Güvenlik ve zaman tasarrufu

Şirket temsilcileri, bu aracın aday eleme süresini önemli ölçüde kısalttığını belirtiyor. Genellikle ev personeli seçiminde referanslar ve mülakatlar çok zaman alıyor. Artık dijital endeks sayesinde adayın “gizli” sorunları olup olmadığını birkaç dakika içinde belirlemek mümkün hale geldi.

Bu teknolojinin uygulamaya konulması, iş gücü piyasasında bir “şeffaflık kültürü” oluşturulmasına hizmet ediyor. Özbekistan pazarında da ev hizmetleri sektörünün gelişmekte olduğunu düşünürsek, gelecekte yerel servislerin de benzer skorlama sistemlerini uygulamaya koyması muhtemeldir. Bu, sadece ev yardımcıları için değil, kuryelik ve diğer hizmet sektörleri için de geçerlidir.

Özetle, dijital teknolojiler artık sadece bankacılık sektöründe değil, günlük hayatımızın en hassas alanlarında da güveni pekiştirme aracı haline geliyor. Finansal itibar kontrolü özelliği, ev personeli işe alımında insan faktöründen kaynaklanan riskleri minimize etmeye yardımcı oluyor.