Roger Milla rekorunu kırma sırası: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ne zaman emekli olacak?

·70·Spor
Roger Milla rekorunu kırma sırası: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ne zaman emekli olacak?

Futbol dünyasının iki büyük efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerleyen yaşlarına rağmen üst düzey performanslarını sürdürerek herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Kamerun futbolunun efsanesi Roger Milla, bu yıldızların uzun süreli kariyerleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Milla, 50 yaşına kadar oynamanın imkansız gibi görünmesine rağmen, bu iki oyuncunun kendi Dünya Kupası rekorunu kırmaya aday olduklarını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilgi olarak, Roger Milla 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya gol attığında 42 yaş ve 39 günlüktü. Bugüne kadar Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını koruyor. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve 39 yaşındaki Lionel Messi, 2026 ve muhtemelen 2030 turnuvalarında yer alırlarsa, Milla'nın bu başarısını tarih sayfalarından silebilirler.

Deneyim ve teknik üstünlüğü

Milla, A Bola gazetesine verdiği röportajda modern yıldızların fiziksel durumlarına yönelik eleştirilere de değindi. Birçok kişi onların eskisi kadar koşmadığını söylese de, Kamerunlu eski forvet bunu bir eksiklik olarak görmüyor. Ona göre, daha az koşup daha çok gol atmak gerçek bir ustalık göstergesidir.

"Yaptıkları işe hayranım. Messi ve Ronaldo'nun önünde şapka çıkarıyorum! İnsanlar artık koşmadıklarını söylüyorlar ama koşmadan gol atmaya devam eden bir oyuncu daha fazla övgüyü hak ediyor. En önemlisi, hala maçın kaderini tayin edebiliyorlar. Bu her futbolcunun harcı değil," diyor Roger Milla.

Milla, deneyimli oyuncuların sahadaki üstünlüğünün taktiksel zekalarından kaynaklandığını açıkladı. Yaş ilerledikçe hız azalabilir ancak top tekniği ve pozisyon alma yeteneği sadece gelişir. Ona göre, yaşlı bir oyuncu rakibine üstünlük sağlamak için nerede duracağını ve topu nasıl kontrol edeceğini gençlerden daha iyi bilir.

Gelecek planları ve yeni hedefler

Lionel Messi şu ana kadar Dünya Kupalarında 7 gol attı ve ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılması neredeyse kesin. Cristiano Ronaldo ise fiziksel durumuyla hala Portekiz milli takımının ana gücü olmaya devam ediyor. Eğer 2030 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkarlarsa, futbol tarihindeki mutlak rekorları kırabilirler.

50 yaşına kadar profesyonel seviyede oynamak gerçeklerden uzak görünse de Milla, 40 yaş üstü futbolcuların elit seviyede kalmasının yeni bir norm haline geldiğini belirtti. Bu durum, taraftarların sevdikleri kahramanları birkaç yıl daha büyük sahalarda izlemelerine olanak tanıyor.

Cristiano RonaldoLionel MessiRoger MillaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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