Jude Bellingham: «Patronunuza yarın işe gelmeyeceğinizi söyleyin»

·57·Spor
Jude Bellingham: «Patronunuza yarın işe gelmeyeceğinizi söyleyin»

İngiltere Milli Takımı orta sahası Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi.

23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada kaydettiği iki golle İngiltere'yi çeyrek finale taşıdı ve maçın oyuncusu seçildi.

«Patronunuza yazın»

Bellingham, galibiyet sonrası İngiltere'de kutlamaların başladığını hayal ettiğini belirterek taraftarlara esprili bir tavsiyede bulundu.

«Patronunuza yazın ve yarın işe gelmeyeceğinizi söyleyin» dedi futbolcu.

Ona göre, İngiltere'nin farklı bölgelerinde yaşayan ve farklı mesleklerde çalışan taraftarlar şu anda tek bir takım etrafında birleşmiş durumda.

«Şu an İngiltere'de nasıl bir kaos olduğunu hayal edebiliyorum»

Real Madrid orta sahası, ülkedeki bayram havasını gözünde canlandırdığını vurguladı.

«Şu an İngiltere'de zaferimizi kutlarken nasıl bir kaos olduğunu hayal edebiliyorum. Nereden olursanız olun veya ne iş yaparsanız yapın, tüm taraftarların birlikte kutlama yaptığını hissediyorum» ifadelerini BBC aktardı.

Bellingham hayalinin gerçekleştiğini söyledi

Futbolcu, çocukluk hayallerinden birinin İngiltere Milli Takımı forması giymek ve ülke taraftarlarına unutulmaz geceler yaşatmak olduğunu belirtti.

«Hayalim İngiltere Milli Takımı'nın bir parçası olmak, ülkeyi birleştirmek ve insanlara uzun yıllar hatırlayacakları böyle akşamlar sunmaktı» dedi.

«Takımımızla gurur duyuyorum»

Bellingham, Meksika karşısındaki zorlu ve çekişmeli maçta takımın gösterdiği karakteri övdü.

«Takımımızla gurur duyuyorum. Başardığımız şey gerçekten inanılmaz» dedi futbolcu.

Meksika galibiyetinin ardından İngiltere çeyrek finale yükseldi. Bellingham ise attığı iki gol ve sergilediği parlak performansla takımın ana kahramanı oldu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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