Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti

·34·Dünya
Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti

Almanya'da nisan ayı başından haziran sonuna kadar süren aşırı sıcaklar döneminde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü, bu rakamları 6 Nisan ile 21 Haziran arasındaki dönem için hesapladı.

Raporda, sıcak havanın özellikle kronik hastalığı olan kişiler için tehlikeli olduğu belirtildi. Birçok vakada yüksek sıcaklık mevcut hastalıkları ağırlaştırdı ve bu durum ölümlere yol açtı.

Sıcaklığa bağlı ölümler tıbbi belgelerde her zaman ayrı olarak belirtilmemektedir. Bu nedenle uzmanlar, gerçek boyutu istatistiksel yöntemlerle değerlendirmektedir.

Bunun için Federal İstatistik Dairesi'nin ölüm vakalarına ilişkin verileri ile ülke genelindeki 52 meteoroloji istasyonunun sıcaklık değerleri incelendi.

En fazla can kaybı 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında kaydedildi. Bu sayı yaklaşık 500 kişiyi buldu. 75-84 yaş grubunda 190, 65-74 yaş grubunda ise 80 ölüm vakası tespit edildi. 65 yaş altındakiler arasında ise yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.

AlmanyaAşırı SıcaklarRobert Koch Enstitüsüİklim DeğişikliğiSağlık
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

5000 Euro'ya kadar maaş: İtalya doktorlar için işe alım başlattı5000 Euro'ya kadar maaş: İtalya doktorlar için işe alım başlattıBugün, 19:07Trump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptıTrump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptıBugün, 19:04Mısır'ın devasa askeri karargahı resmen faaliyete geçtiMısır'ın devasa askeri karargahı resmen faaliyete geçtiBugün, 19:00Fransa'daki ünlü müzeden nadir eserler çalındıFransa'daki ünlü müzeden nadir eserler çalındıBugün, 18:58Ali Hamaney ile veda töreninde kırmızı bayrak belirdiAli Hamaney ile veda töreninde kırmızı bayrak belirdiBugün, 16:36İnişe saniyeler kala uçağa havai fişek çarptıİnişe saniyeler kala uçağa havai fişek çarptıBugün, 15:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı