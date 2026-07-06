Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti

Almanya'da nisan ayı başından haziran sonuna kadar süren aşırı sıcaklar döneminde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü, bu rakamları 6 Nisan ile 21 Haziran arasındaki dönem için hesapladı.

Raporda, sıcak havanın özellikle kronik hastalığı olan kişiler için tehlikeli olduğu belirtildi. Birçok vakada yüksek sıcaklık mevcut hastalıkları ağırlaştırdı ve bu durum ölümlere yol açtı.

Sıcaklığa bağlı ölümler tıbbi belgelerde her zaman ayrı olarak belirtilmemektedir. Bu nedenle uzmanlar, gerçek boyutu istatistiksel yöntemlerle değerlendirmektedir.

Bunun için Federal İstatistik Dairesi'nin ölüm vakalarına ilişkin verileri ile ülke genelindeki 52 meteoroloji istasyonunun sıcaklık değerleri incelendi.

En fazla can kaybı 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında kaydedildi. Bu sayı yaklaşık 500 kişiyi buldu. 75-84 yaş grubunda 190, 65-74 yaş grubunda ise 80 ölüm vakası tespit edildi. 65 yaş altındakiler arasında ise yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.