Arsenal'in yıldızları yeni sezon başlangıcını kaçıracak: Saka ve Rice kadro dışı

·6·Spor
Arsenal'in yıldızları yeni sezon başlangıcını kaçıracak: Saka ve Rice kadro dışı

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Arsenal, 2026-27 sezonuna ciddi kadro sorunlarıyla hazırlanıyor. Londra kulübünün kilit oyuncuları Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze'nin yeni sezon öncesi oynanacak ilk hazırlık maçlarını kaçıracakları resmen açıklandı. Bunun nedeni, İngiltere Milli Takımı'nın Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Football London'ın haberine göre, Mikel Arteta'nın öğrencileri çeyrek finale yükseldiği için futbolculara tanınan zorunlu dinlenme süresi, kulübün yaz kampı dönemine denk geldi. İç tüzük gereği, uluslararası turnuvalara katılan her oyuncuya turnuva bitiminden sonra en az üç haftalık tatil hakkı tanınıyor.

Sakatlıklar ve iyileşme süreci

Durumu daha da karmaşık hale getiren faktör, Arsenal yıldızlarının sadece yorgunlukla değil, çeşitli sakatlıklarla da mücadele etmesi. Özellikle Bukayo Saka, Aşil tendonundaki sorunlara rağmen milli takıma destek veriyor. Orta saha oyuncusu Declan Rice ise İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in belirttiği gibi, dizindeki sinir sıkışmasına bağlı şiddetli ağrılarla sahaya çıkıyor.

İngiltere Milli Takımı, son 16 turunda Brezilya'yı mağlup ederek ülke tarihindeki en büyük galibiyetlerden birine imza attı. Şimdi ise Cumartesi günü Norveç ile karşılaşacaklar. Eğer İngilizler yarı finale yükselirse, Arsenal oyuncularının dönüş süresi daha da gecikecek. Bu durum, şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanan Londra kulübü için ciddi bir kayıp.

Sezon öncesi planlarında değişiklikler

Arsenal, yaz hazırlık kampına 1 Ağustos'ta Girona maçıyla başlayacak. Adı geçen dört futbolcunun bu maçta yer almayacağı kesinleşti. Ayrıca Goal.com'un bilgilerine göre, İngiltere yarı finale kadar ulaşırsa; Saka, Rice, Eze ve Madueke, 5 Ağustos'ta Dublin'de Real Betis'e karşı oynanacak ikinci hazırlık maçını da kaçıracak.

Mikel Arteta için bu durum, sezon öncesi hazırlık stratejisini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Takım kaptanı Martin Odegaard gibi yıldızlar kadroda olsa da, ilk 11'in neredeyse yarısının antrenmanların önemli bir kısmını kaçırması, taktiksel şemaların oluşturulmasında zorluk yaratabilir. Yine de kulüp yönetimi, futbolcuların sağlığını öncelikli tutuyor.

ArsenalİngiltereBukayo SakaDeclan RiceFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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