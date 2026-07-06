WhatsApp kullanıcı adlarını rezerve etmeye başladı: Artık numarayı gizlemek mümkün

·26·Teknoloji
WhatsApp kullanıcı adlarını rezerve etmeye başladı: Artık numarayı gizlemek mümkün

Meta bünyesindeki WhatsApp mesajlaşma uygulaması, 3 milyardan fazla kullanıcısı için uzun zamandır beklenen kişisel kullanıcı adı (username) rezervasyon özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu sistemin hayata geçirilmesiyle platform güvenliğinin ve kişisel verilerin korunmasının yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Yeni özelliğin en büyük avantajı, kullanıcıların artık iletişim bilgilerini paylaşırken telefon numaralarını ifşa etmek zorunda kalmayacak olmalarıdır. Bu, özellikle kişisel verilerinin gizliliğine önem veren bireyler ve müşterileriyle iletişim kuran girişimciler için oldukça kullanışlı bir fırsattır. Artık iletişimi başlatmak için sadece benzersiz bir kullanıcı adı vermek yeterli olacaktır.

Kullanıcı adı nasıl rezerve edilir ve değiştirilir?

WhatsApp şu anda bu özelliği kademeli olarak kullanıma sunuyor. Kullanıcılar istedikleri ismi şimdiden rezerve edebilirler, ancak özelliğin yıl sonuna kadar tam kapasiteyle çalışması planlanıyor. Eğer bir Facebook veya Instagram hesabınız varsa, bu ağlardaki mevcut kullanıcı adınızı WhatsApp için de rezerve edebilirsiniz.

Kullanıcı adını ayarlamak için ayarlar menüsüne girip ilgili bölümü seçmek yeterlidir. Eğer seçilen isim daha sonra beğenilmezse, düzenleme butonu aracılığıyla değiştirmek veya tamamen silmek mümkündür. Ayrıca WhatsApp'ın, ünlü kişilerin ve büyük kuruluşların isimlerinin başkaları tarafından alınmasını engellemek amacıyla bu isimleri otomatik olarak koruma altına aldığını belirtmek gerekir.

Ek güvenlik ve gizlilik önlemleri

WhatsApp sadece kullanıcı adı sistemini değil, aynı zamanda ek bir koruma katmanını da sunuyor. Kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek kişileri kısıtlayabilecekler. Özellikle kullanıcı adı üzerinden iletişime geçmek isteyen yabancılardan dört haneli özel bir PIN kodu girmeleri istenebilir.

Bu PIN kodu sistemi, izniniz olmadan yabancıların size mesaj atmasını engeller. Kullanıcılar bu kodu istedikleri zaman değiştirebilir veya yenisini oluşturabilirler. Bu özellik, spam mesajlardan ve istenmeyen iletişimlerden korunmada önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni sistem önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Şu anki isim rezervasyon süreci, temel olarak aynı isimlerin çakışmasını önlemek ve kullanıcıların kendi markalarını korumalarına olanak sağlamak için hizmet veriyor. Kullanıcılar uygulamayı güncel tutarak bu imkandan ilk sıralarda faydalanabilirler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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