Windows 11'deki bir hata nedeniyle tek bir dosya 500 GB'a kadar büyüyor

·2·Teknoloji
Windows 11'deki bir hata nedeniyle tek bir dosya 500 GB'a kadar büyüyor

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde ciddi bir hata olduğunu resmen kabul etti. Bu arıza nedeniyle, basit bir sistem dosyası kontrolsüz bir şekilde büyüyerek sabit diskte yüzlerce gigabaytlık boş alanı kaplayabiliyor. Sistem belleğinin dolması bilgisayarın genel performansını olumsuz etkilediği için bu durum kullanıcılar için beklenmedik sorunlara yol açıyor. Bu konuyu Ixbt.com haber veriyor.

Sorun doğrudan CapabilityAccessManager.db-wal adlı dosya ile ilgilidir. Bu dosya, uygulamaların mikrofon, kamera, coğrafi konum ve ekran kaydı gibi işlevlere erişim izinlerini yönetmekten sorumlu olan Capability Access Manager bileşeninin bir parçasıdır. Normal şartlarda bu günlük dosyasının birkaç MB'ı geçmemesi gerekir, ancak sistemdeki bir hata dosyanın devasa boyutlara ulaşmasına neden oluyor.

Windows Latest yayınının kullanıcı şikayetlerine dayandırdığı habere göre, bazı durumlarda bu dosyanın boyutu 70, 110, 200 ve hatta 500 GB'ı aştı. En kötüsü ise Windows 11'in kullanıcıyı belleğin dolduğu konusunda uyarmamasıdır. Yerleşik tanılama araçları ise alanın sadece "Sistem ve ayrılmış dosyalar" bölümü tarafından işgal edildiğini gösteriyor ancak hangi dosyanın hatalı olduğunu belirtmiyor.

Sorunun çözümü ve güncellemeler

Microsoft uzmanları bu hatayı gidermek için çalışmalar yürüttü. Sorunun çözümünün Haziran ayında yayınlanan KB5095093 numaralı isteğe bağlı güncelleme paketine dahil edildiği belirtiliyor. Bu paket, sistem kararlılığını sağlamayı ve bellek ile ilgili anormallikleri durdurmayı amaçlıyor.

Çoğu kullanıcı için bu düzeltme otomatik olarak yüklenecektir. Şirketin planına göre, Temmuz ayı ortasında çıkacak olan geleneksel "Patch Tuesday" güncelleme paketi ile bu hatanın tamamen giderilmesi bekleniyor. O zamana kadar kullanıcıların sistem güncellemelerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Windows 11 işletim sistemi ülkemizde de yaygın olarak kullanıldığı için bu bilgiler Özbekistanlı kullanıcılar için de önem arz etmektedir. Eğer bilgisayarınızdaki C: diski açıklanamaz bir şekilde doluyorsa, bu durum yukarıda belirtilen hatadan kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda sistemi en son sürüme güncellemek en uygun çözümdür.

Teknoloji devi, modern karmaşık işletim sistemlerinde bu tür hataların meydana gelmesinin doğal olduğunu, ancak bunların zamanında tespit edilip giderilmesinin güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Kullanıcılara, Windows'un işleyişine zarar verebileceği için üçüncü taraf yazılımlar kullanarak sistem dosyalarını silmeleri tavsiye edilmemektedir.

MicrosoftWindows 11TeknolojiGüncellemeHata
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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