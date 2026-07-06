Kanada istihbaratı uluslararası siber suçlulara ve aşırılık yanlılarına saldırdı

·3·Teknoloji
Kanada istihbaratı uluslararası siber suçlulara ve aşırılık yanlılarına saldırdı

Kanada İletişim Güvenliği Kurumu (CSE), geçtiğimiz yıl uyuşturucu kaçakçılarına, aşırılık yanlısı gruplara ve fidye yazılımı çetelerine karşı devlet destekli bir dizi siber saldırı gerçekleştirdi. Bu durum, kurumun yıllık raporunda açıklandı. Normalde son derece gizli çalışan istihbarat teşkilatının böyle açık bir beyanı uluslararası uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

CSE raporuna göre kurum, geçen yıl üç büyük "aktif siber operasyon" yürüttü. Bu terim, Kanada'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan yabancı unsurlara karşı gerçekleştirilen doğrudan siber saldırıları ifade ediyor. Operasyonların temel amacı, düşman yapıların faaliyetlerini durdurmak ve dijital altyapılarını devre dışı bırakmaktı.

Uyuşturucu ve aşırıcılıkla mücadele

İlk operasyon, sentetik opioid fentanil üretimi için gerekli kimyasalların ticaretini yapan uluslararası aracılara yönelikti. İstihbarat servisi bu kişiler hakkında bilgi toplayarak iletişim kanallarını engelledi ve faaliyet gösterme imkanlarını önemli ölçüde kısıtladı. Bu, Kanada sokaklarına giren tehlikeli madde akışının azaltılmasına katkı sağladı.

İkinci önemli odak noktası, yabancı bir aşırılık yanlısı gruba karşı mücadele oldu. Söz konusu grup, internet üzerinden şiddet yanlısı ideolojiler yaymak ve Kanadalılar da dahil olmak üzere yeni üyeler devşirmekle uğraşıyordu. CSE, elektronik cihazlardan elde edilen sinyalleri analiz ederek grubun zayıf noktalarını belirledi. Sonuç olarak gerçekleştirilen siber saldırı, aşırılık yanlılarının itibarını zedeledi ve yeni üye toplama kabiliyetlerini sınırladı.

Fidye yazılımı çetelerine darbe

Üçüncü büyük operasyon, "Ransomware-as-a-Service" (hizmet olarak fidye yazılımı) modelinde çalışan bir hacker grubunu hedef aldı. Bu grup, altyapısını diğer siber suçlulara kiralayarak Kanada'nın sağlık, ulaşım ve iş dünyasına yönelik saldırılar düzenlemişti. İstihbarat servisi sadece grubun sunucularını devre dışı bırakmakla kalmadı, aynı zamanda içindeki tüm verileri sildi.

Ayrıca kurum, Kanada için en tehlikeli kabul edilen 10 büyük fidye yazılımı çetesine karşı eş zamanlı teknik kısıtlamalar uyguladı. Bu tür önlemler, siber suçlular için saldırı maliyetlerini artırmayı ve gelir kaynaklarını yok etmeyi amaçlıyor. Raporda, bu grupların hangi ülkelerde bulunduğu açıklanmadı.

TechCrunch ve diğer uluslararası yayınlar, istihbarat kurumlarının kendi siber operasyonları hakkında rapor vermesinin nadir görülen bir durum olduğunu belirtiyor. Genellikle kullanılan yöntem ve tekniklerin ifşa olmaması için bu tür bilgiler gizli tutulur. Ancak son yıllarda ABD'nin Cyber Command gibi yapıları da siber saldırıları önlemek amacıyla "önleyici vuruş" stratejisini daha açık bir şekilde duyurmaya başladı.

Bu rapor, modern dünyada ulusal güvenliğin sadece sınırları korumak değil, aynı zamanda küresel ağdaki tehditleri etkisiz hale getirmekten ibaret olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kanada gibi ülkeler artık siber uzayda sadece savunmada kalmayıp, saldırganlara karşı aktif karşı saldırı taktikleri uyguluyor.

KanadaSiber GüvenlikİstihbaratHackerlarSiber Saldırı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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