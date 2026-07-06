Güney Koreli teknoloji devi Samsung için yılın ikinci çeyreği beklenmedik finansal sonuçlarla sona erebilir. Meritz Securities analistlerinin yeni raporuna göre, şirketin akıllı telefon üretiminden sorumlu Samsung MX biriminin tarihinde ilk kez çeyrek sonuçlarını zararla kapatacağı tahmin ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analitik verilere göre, sona eren ikinci çeyrek sonuçlarına göre MX birimi yaklaşık 1 trilyon won (yaklaşık 740 milyon dolar) tutarında operasyonel zarar etti. Bu gösterge, akıllı telefon pazarının oluşumundan bu yana Samsung için benzeri görülmemiş bir durumdur. Genellikle şirketin mobil cihaz segmenti, toplam gelirin ana itici güçlerinden biri olmuştur.

Krizin nedenleri ve diğer birimlerdeki durum

ixbt.com verilerine göre, sadece akıllı telefon birimi değil, aynı zamanda ağ ekipmanları ve ev aletleri üreten departmanların da bu çeyrekte zarar etmesi bekleniyor. Küresel ekonomik durum, bileşen maliyetlerindeki artış ve tüketici talebindeki değişimler bu olumsuz göstergelere neden olmuş olabilir.

Özbekistan pazarında Samsung markalı akıllı telefonlar lider konumda olsa da, küresel ölçekte rekabetin yoğunlaşması ve pazarlama maliyetlerinin artması şirket kârı üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle amiral gemisi modeller ile orta segment cihazlar arasındaki dengeyi korumak giderek zorlaşıyor.

Yarı iletken işi kurtarıcı rolünde

Mobil birim zarar etse de, Samsung şirketinin genel olarak çok büyük kâr elde etmesi bekleniyor. Bunun nedeni, şirketin yarı iletken (çip) üretim işindeki büyük başarısıdır. Analistler, bu alandaki operasyonel kârı 112 trilyon won civarında tahmin ediyor.

Böylece Samsung, çeşitlendirilmiş iş modeli sayesinde akıllı telefon pazarındaki geçici başarısızlığı çip satışlarıyla telafi etmeyi başarıyor. Bu durum, şirketin teknolojik ekosistemde ne kadar istikrarlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Samsung henüz bu analizlere resmi bir yanıt vermedi. Şirketin çeyreklik nihai raporu yayınlandığında, mobil birimin gerçek durumu ve gelecekteki stratejisi hakkında daha net sonuçlara varmak mümkün olacak. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında yeni katlanabilir telefon satışlarının durumu düzelteceğini umuyor.