Microsoft yeni işten çıkarmaları duyurdu: Yaklaşık 5 bin çalışan işini kaybetti

·55·Teknoloji
Microsoft yeni işten çıkarmaları duyurdu: Yaklaşık 5 bin çalışan işini kaybetti

Teknoloji dünyasının devi Microsoft, küresel iş gücünü optimize etme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4.800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu rakam, şirketin toplam personel sayısının yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül ediyor. Bu karar, yapay zekanın (AI) hızla geliştiği ve geleneksel iş kollarını tehdit ettiği bir dönemde alındığı için kamuoyunda çeşitli endişelere yol açıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Şirket tarafından paylaşılan kurum içi nota göre, işten çıkarmalar ağırlıklı olarak Xbox oyun birimi ve ticari satış (commercial sales) departmanlarını etkileyecek. Microsoft yönetimi bu adımı, pazar koşulları ve müşteri ihtiyaçlarındaki keskin değişimlerle açıkladı. Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Amy Coleman, çalışanlara gönderdiği mesajda dünyanın değişmesi nedeniyle iş dünyasının da değişmek zorunda olduğunu vurguladı.

Yapay zeka ve iş gücü dönüşümü

Pek çok kişinin merak ettiği temel konu, bu işten çıkarmaların yapay zeka ile olan bağlantısıdır. Amy Coleman yaptığı açıklamada, çalışanların yerini doğrudan AI'nın almadığını belirtse de teknolojinin çalışma yöntemlerini kökten değiştirdiğini kabul etti. Coleman'a göre, günlük görevlerin bir kısmı artık otomatize edilebilir; bu da çalışanların yeni beceriler edinmesini ve sürekli adaptasyon sağlamasını gerektiriyor.

Uzmanlara göre Microsoft'un bu hamlesi, yeni stratejik yönü olan Frontier Company biriminin kurulmasıyla uyumlu. Kurumsal müşteriler için AI çözümleri sunmaya odaklanan bu yeni yapıya 2,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu durum, teknoloji sektöründeki genel eğilimi doğruluyor: Şirketler, personel azaltarak tasarruf ettikleri kaynakları yapay zeka altyapısına aktarıyor.

Xbox ve mühendislik birimlerindeki değişiklikler

Xbox birimindeki işten çıkarmalar, oyun sektöründeki zorlu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, uzun vadeli başarıya ulaşmak için iş yapısını yeniden düzenlediğini belirtti. Sadece satış değil, mühendislik ekipleri de müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve gelecekteki inovasyonlar için yapılarını ve önceliklerini yeniden gözden geçiriyor.

Microsoft gibi büyük şirketlerin bu tür kararları, gelişmekte olan pazarlar için de önemli bir sinyal niteliğinde. Küresel teknolojik dönüşüm, yerel IT uzmanlarından sadece programlama değil, aynı zamanda AI araçlarını etkin bir şekilde kullanma becerisi de talep etmeye başlıyor. Sektördeki işten çıkarmalar, teknoloji dünyasında rekabetin daha da kızışacağının bir göstergesi.

Genel olarak Microsoft'un son adımları, şirketin geleneksel bir yazılım üreticisinden tamamen yapay zeka tabanlı bir ekosisteme dönüşme yolundaki kararlı hamleleridir. Bu durum binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açsa da şirket yönetimi, değişime ayak uyduramayan şirketlerin pazardan silineceğini açıkça ifade ediyor.

MicrosoftXboxAIİşsizlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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