Güneş yine rekor kırdı: Bir günde 26 şiddetli patlama

·53·Dünya
Güneş yine rekor kırdı: Bir günde 26 şiddetli patlama

Güneş'te bir gün içinde kaydedilen patlama sayısı bakımından son iki yılın rekoru kırıldı. Bu durum, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından açıklandı.

Laboratuvar verilerine göre, 5 Temmuz günü Moskova saatiyle 00:00 ile 23:59 arasında Güneş'te C sınıfı ve üzeri toplam 26 patlama gözlemlendi. Evrensel saat dilimine göre ise aynı dönemde 24 patlama kaydedildi. Uzmanlar, bu rakamın son iki yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, Güneş yüzeyindeki leke gruplarının, özellikle de son on yılın en büyüğü olan 4478 numaralı lekenin batıya doğru ilerlediğini kaydediyor. Bu lekenin 7 Temmuz'da Güneş'in Dünya'dan görünmeyen kısmına geçmesi bekleniyor. Eğer bu lekeler önümüzdeki iki hafta boyunca varlığını korursa, Temmuz ayının ikinci yarısında tekrar Dünya tarafına dönebilirler. Ancak uzmanlar bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.

Laboratuvar verilerine göre, son bir hafta içinde on kat artan X-ışını akışı artık yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Güneş'te yeni aktif bölgeler oluşmadığı takdirde, hafta ortasına doğru aktivitenin tekrar nispeten sakin, yani «uyku» moduna dönmesi bekleniyor.

GüneşUzayAstronomiGüneş PatlamasıBilim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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