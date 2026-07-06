OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçi

·27·Teknoloji
OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçi

Bir zamanlar "amiral gemisi katili" olarak bilinen OnePlus, Avrupa pazarında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerindeki cihaz sahipleri, garanti hizmetlerinin kalitesinin keskin bir şekilde düştüğünü ve servis merkezlerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini toplu halde şikayet etmeye başladılar. Bu durum Ixbt.com tarafından haber veriliyor.

Reddit forumundaki birçok mesaja göre, kullanıcılar Avrupa Tüketiciyi Koruma Merkezi'ne (ECC) başvurmak zorunda kalıyor. Durum o kadar ciddileşti ki, pek çok kişi OnePlus markasının bölgedeki geleceğinden şüphe duymaya başladı. Ixbt.com'un verilerine göre şirket, arızalı cihazları onarmak yerine çeşitli bahanelerle talepleri reddediyor.

Garanti yerine kupon: Sorun ne?

Bir kullanıcı, OnePlus Buds 2 kulaklıklarını garanti kapsamında onarıma gönderdiğinde, şirket bu modelin "yaşam döngüsünün sona ermesi" nedeniyle onarımın veya değişimin imkansız olduğunu bildirdi. Bunun yerine müşteriye resmi mağazada kullanması için 199 avroluk bir kupon teklif edildi. Benzer bir durum SuperVOOC şarj cihazı ile de yaşandı; kullanıcıya onarım yerine 100 avroluk bir kupon verildi.

Ancak bu kuponları kullanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Müşteriler, OnePlus çevrimiçi mağazalarında birçok ürünün stokta olmadığını, mevcut olanların ise indirimli satıldığı için kuponların uygulanamadığını belirtiyor. Bu durum, tüketicilerin garanti haklarından fiilen mahrum bırakılması nedeniyle haklı tepkilere yol açıyor.

Markanın geleceği sorgulanıyor

Analistler ve kullanıcılar bu sorunları, OnePlus'ın Avrupa'dan kademeli olarak çekilme hamlesi olarak değerlendiriyor. Birkaç dolaylı işaret buna işaret ediyor:

  • Ürün yelpazesinin keskin bir şekilde daralması;
  • Garanti hizmetindeki sistemsel sorunlar;
  • Yazılımın tek bir ColorOS platformuna geçirilmesi;
  • ABD ve Birleşik Krallık pazarlarında da ürün kıtlığı yaşanması.
Özbekistan pazarında OnePlus cihazlarının resmi olarak değil, ağırlıklı olarak "gri" ithalat yoluyla geldiğini düşünürsek, küresel ölçekteki bu tür değişiklikler yerel kullanıcılar için de bir uyarı niteliğindedir. Şirket Avrupa gibi büyük bir pazarda servis hizmetini durdurursa, bu durum dünya genelinde yedek parça kıtlığına yol açabilir.

Şu an için OnePlus yönetimi bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda Çinli içeriden gelen bilgiler, şirketin yeni modeller üzerinde çalıştığını söylüyor. Ancak teknoloji devinin Avrupa'daki stratejisi ve müşterilere karşı yükümlülükleri şu anda büyük bir soru işareti altında.

OnePlusTeknolojiAvrupaAkıllı TelefonGaranti
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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