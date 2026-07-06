Yapay zeka devrimi: VKAE sistemi GPU performansını 23 kata kadar artırdı

Yapay zeka (AI) endüstrisinde bilgi işlem kaynakları için yarış devam ederken, odak noktası yeni modeller yaratmaktan ziyade mevcut altyapının verimliliğini artırmaya kayıyor. Vidraft tarafından sunulan VKAE çıkarım (inference) hızlandırma sistemi bu alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Geliştiriciler, yeni teknolojinin donanımı değiştirmeden mevcut GPU (grafik işlemci) performansını bazı senaryolarda 23 kata kadar artırmayı mümkün kıldığını belirtiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Bu teknolojiye olan ilgi, modern AI servislerinin ekonomisi ile doğrudan bağlantılıdır. Büyük bir dil modelinin eğitimi bir kez gerçekleştirilse de, çıkarım süreci yani kullanıcı taleplerine yanıt oluşturma aşaması sürekli devam eder. Bulut hizmetleri ve kurumsal yapay zeka platformlarının temel işletme maliyetlerini belirleyen şey tam olarak bu çıkarım maliyetleridir. VKAE sistemi, mevcut hızlandırıcılar için özel bir "yazılım uzantısı" olarak öne çıkıyor.

Yeni nesil optimizasyon

Çip üreticileri yeni nesil GPU cihazları yaratmaya odaklanırken, VKAE gibi sistemler düşük seviyeli yazılımları optimize ederek mevcut kapasiteden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefler. Bu süreç, hesaplama çekirdeklerini ve görev planlama mekanizmalarını yeniden gözden geçirmeyi içerir. ixbt.com verilerine göre testler NVIDIA B200 grafik hızlandırıcısı üzerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar beklentilerin üzerinde çıktı.

Testler sırasında birkaç modelde temel sistemlere kıyasla kat kat daha yüksek hızlar kaydedildi. En önemlisi, geliştiriciler ölçümler sırasında yanıt kalitesinde bir düşüş veya modellerin doğruluğunda bir bozulma gözlemlenmediğini özellikle vurguluyor. Bu, AI sistemlerinin güvenilirliğini korurken maliyetleri ciddi oranda düşürmeyi mümkün kılıyor.

En şaşırtıcı sonuçlardan biri Qwen3.5-35B-A3B modelinin gösteriminde kaydedildi. Yüksek seviyeli paralel yük altında sistem, saniyede 10 binden fazla token (metin birimi) üretim performansı sergiledi. Ancak gerçek dünya koşullarındaki çeşitli sorgular için bu rakam saniyede yaklaşık 455 token olarak gerçekleşti. Bu, verimlilik göstergesinin doğrudan yükün karakterine bağlı olduğu anlamına geliyor.

Entegrasyon ve açıklık

VKAE sisteminin öne çıkan özellikleri şunlardır:

NVIDIA B200 gibi modern hızlandırıcılarda yüksek verimlilik;

OpenAI API arayüzleri ile tam uyumluluk;

Mevcut altyapıya neredeyse hiç değişiklik yapmadan entegrasyon imkanı;

Sonuçların tekrarlanabilirliği ve şeffaflığı.

Proje yazarlarına göre, sonuçların bağımsız olarak doğrulanabilmesi bu tür teknolojilere duyulan güvenin temel kriteri olmalıdır. Bu nedenle geliştiriciler, model ağırlıklarını ve optimize edilmiş ortamı içeren özel bir konteyner de sundular. Şimdilik VKAE sisteminin tam çalışma mekanizması gizli tutuluyor, ancak teknoloji hakkındaki detaylı bilimsel makalenin yakında yayınlanması bekleniyor.

AI teknolojilerinin henüz gelişmekte olduğu bölgeler için bu tür çözümler oldukça kritiktir. Pahalı yeni sunucular satın almadan mevcut teknik altyapıyı kullanarak güçlü AI hizmetlerini hayata geçirmeyi mümkün kılar. Bu da yerel girişimler ve IT şirketleri için teknolojik engelleri azaltır.