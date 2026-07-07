Chelsea, Alejandro Garnacho ile yollarını ayırmaya hazır: Londra ekibi bonservis bedelini belirledi

·27·Spor
Chelsea, Alejandro Garnacho ile yollarını ayırmaya hazır: Londra ekibi bonservis bedelini belirledi

Londra'nın Chelsea kulübü, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir temizlik yapmayı planlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso liderliğindeki reformlar kapsamında, Arjantinli yetenekli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'nun satışa çıkarılması bekleniyor. Manchester United'dan büyük umutlarla transfer edilen futbolcu, Stamford Bridge'de beklenen etkiyi yaratamadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Football London'ın haberine göre, Chelsea yönetimi sadece bir sezonun ardından 22 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri dinlemeye hazır. Geçen yıl 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Garnacho, kulübün uzun vadeli projesinin bir parçası olabileceğini kanıtlayamadı. Oysa kendisiyle 2032 yılına kadar sürecek çok uzun vadeli bir sözleşme imzalanmıştı.

Başarısız sezon ve istikrarsızlık

Garnacho geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta forma giymesine rağmen ilk 11'in değişmez bir parçası olmayı başaramadı. Teknik direktör değişiklikleri ve takımdaki istikrarsız ortam performansını olumsuz etkiledi. Futbolcu tüm sezon boyunca tüm turnuvalarda sadece 8 gol atabildi, bunların sadece biri İngiltere Premier Lig'de kaydedildi.

Kulüp yönetimini sadece gol sayısının azlığı değil, oyuncunun oyunundaki genel istikrarsızlık da endişelendiriyor. Goal.com'un haberine göre Chelsea yönetimi, onu satarak ilk yatırımını geri kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, futbolcunun transferinden Manchester United'ın da yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor, bu da Londra ekibini daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye zorluyor.

İtalyan kulüpleri sırada

Garnacho'nun İngiltere'deki işleri yolunda gitmese de Avrupa pazarındaki itibarı hala yüksek. Şu anda İtalya Serie A temsilcileri futbolcuya ciddi ilgi gösteriyor. Özellikle Napoli, Juventus ve Milan kulüpleri kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Roma ise futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendiriyor.

Ancak Chelsea yönetimi, kiralama tekliflerini reddedeceğini açıkladı. Kulüp sadece bonservisiyle satış görüşmelerine girmeye hazır. Londra ekibi, futbolcunun yaşı ve potansiyeli nedeniyle transfer piyasasının hareketli olduğu bu dönemde makul bir bonservis bedeli teklif edileceğine inanıyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Chelsea için bir başka pahalı hatayı düzeltme girişimi olacak. Garnacho için ise bu, kariyerini yeniden canlandırmak ve üst düzey oyununu sergilemek için yeni bir fırsat. Henüz resmi görüşmeler başlamamış olsa da konunun yaz sonuna kadar çözüme kavuşması bekleniyor.

ChelseaAlejandro GarnachoTransferFutbolPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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