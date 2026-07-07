10 dakikada 66 sosisli sandviç: Amerikalı rekortmen yine herkesi şaşırttı

Bazı insanlar spor, bilim veya sanattaki başarılarıyla tarihe geçmek isterken, diğerleri sıra dışı rekorlarıyla dünyaca tanınır. ABD'li Joey Chestnut da bu kişilerden biri ve sosisli sandviç yeme konusunda rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Amerikalı rekortmen, geleneksel sosisli sandviç yeme yarışmasında 18. kez şampiyonluğa ulaştı. Bunun için sadece 10 dakika içinde 66 sosisli sandviç yemeyi başardı ve rakiplerini bir kez daha geride bıraktı.

Joey Chestnut, bu yarışma tarihindeki en başarılı katılımcı olarak kabul ediliyor. Yıllar boyunca birçok kez rekor sonuçlara imza atarak sosisli sandviç yeme konusunda mutlak lider haline geldi.

Bilgi olarak, Chestnut'ın en yüksek sonucu 2021 yılında kaydedildi. O zaman 10 dakika içinde 76 sosisli sandviç yiyerek kendi rekorunu kırmış ve bu sonuçla Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

Bir sonraki zaferi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcının hayranlığına neden oldu.