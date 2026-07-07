Vercel CEO'su yapay zeka geleceği hakkında: Ajanlar ve güvenlik konuları

Vercel CEO'su Guillermo Rauch, yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişim aşamaları ve bugün bu alanda ortaya çıkan temel sorunlar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre, geçen yılki prototipleme ve deney dönemi geride kaldı ve şirketler artık yapay zekayı uygulamaya, özellikle de üretim süreçlerine ciddi şekilde entegre etme aşamasına geçiyor. Şu anda Vercel platformu üzerinden günde 6 milyon deployment gerçekleştiriliyor ve bunların yarısı bizzat kod yazan ajanlar tarafından yönetiliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Rauch, yapay zeka ajanlarının iki ana yönüne dikkat çekti. Birincisi, geliştiricilere yardımcı olan ve dünya genelinde token tüketimini önemli ölçüde artıran kod yazma ajanlarıdır. İkincisi ise şirket içi süreçlerin yönetimine yardımcı olan dahili ajanlardır. Ancak bu noktada veri güvenliği ve erişim haklarının kontrolü en kritik konulardan biri olmaya devam ediyor. Ixbt.com'un haberine göre, Vercel yöneticisi bu sorunları çözmek için özel bir Sandbox sistemi öneriyor.

Güvenlik ve veri kontrolü

Vercel Sandbox, bir yapay zeka ajanını belirli ve sınırlı bir ortama yerleştirmenize olanak tanıyan bir araçtır. Bu sayede ajan kendi zekasını sergileyebilir, ancak hangi verilere erişebileceği ve hangi verileri dışarı çıkarabileceği katı politikalarla kontrol edilir. Rauch, bunun özellikle büyük şirketler için çok önemli olduğunu belirtiyor. Örneğin, Airbus gibi şirketler on yıllık gizli kod tabanlarına sahiptir ve yanlış yapılandırılmış bir AI aracı, bu verileri eğitim için bulut sunucularına gönderebilir.

Dahili kurumsal ajanlardan bahsetmişken, bunlar çalışanların iş verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Örneğin, satış temsilcileri artık karmaşık analitik raporları beklemek yerine, yapay zekaya hangi müşteri tabanının daha hızlı büyüdüğünü sorabilirler. Bu, veri analizi için harcanan zamandan tasarruf sağlar ve karar verme sürecini hızlandırır.

Vercel CEO'su ayrıca Eve adlı yeni bir framework'ten de bahsetti. Bu sistem sayesinde ajanların talimatlarını ve becerilerini basit doğal dilde oluşturmak mümkün. Bu, yazılımcı olmayan çalışanların bile AI yeteneklerini güvenli bir şekilde kullanmalarının yolunu açıyor. Şu anda şirketin AI ağ geçidi üzerinden her gün 1 trilyondan fazla token geçiyor, bu da sektörün ne kadar büyük bir hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, yapay zekanın artık sadece ilginç bir oyuncak değil, iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz. Özbekistan pazarında da yerel geliştiriciler ve startup'lar Vercel gibi platformları aktif olarak kullanıyor. AI ajanlarının güvenli ve kontrollü bir ortamda çalışması, gelecekte kurumsal veri sızıntılarını önlemede temel bir faktör olacaktır.