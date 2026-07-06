Yapay Zeka Çağı: 2026'da küresel teknoloji şirketlerinde kitlesel işten çıkarmalar

·24·Teknoloji
Yapay Zeka Çağı: 2026'da küresel teknoloji şirketlerinde kitlesel işten çıkarmalar

Küresel teknoloji pazarı 2026 yılında ciddi bir dönüşüm döneminden geçiyor. Büyük IT devleri, rekor düzeydeki kârlarına rağmen iş gücünü kitlesel olarak azaltmaya devam ediyor. Bu sürecin temel nedeni olarak yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızlı entegrasyonu gösteriliyor. Layoffs.fyi verilerine göre, sadece bu yıl sektörde 120 binden fazla çalışan işini kaybetti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Microsoft, Pazartesi günü küresel iş gücünün yüzde 2,1'ini, yani yaklaşık 4.800 pozisyonu azaltacağını duyurdu. Şirket yönetimi, bu pozisyonların doğrudan AI ile değiştirilmeyeceğini vurgulasa da, yapay zekanın çalışma yöntemlerini değiştirdiğini ve birçok günlük görevi otomatize ettiğini kabul etti. Bu eğilim, tüm sektör genelinde bir "salgın" gibi yayılıyor.

Büyük şirketlerdeki durum ve AI faktörü

Oracle'ın Haziran ayı sonunda yayınladığı rapora göre, şirket son 12 ay içinde 21.000 çalışanını işten çıkardı. Şirket, yıllık finansal raporunda yapay zeka teknolojilerini operasyonel süreçlere uygulamanın gelecekte de iş gücü azaltımına yol açabileceğini açıkça belirtti. Bu durum, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de önemli bir sinyal olup, gelecekte iş gücü piyasasında hangi becerilere talebin yüksek olacağını gösteriyor.

Google (Alphabet) de bu süreçten muaf değil. Şirket, Cloud biriminde kârlar yüzde 63 artmış olmasına rağmen personel optimizasyonu gerçekleştiriyor. Google, diğer şirketlerden farklı olarak tek bir büyük sayı açıklamak yerine kademeli işten çıkarma yolunu seçti. Tahminlere göre, 2026 yılında 3.000'e kadar mühendis işten çıkarıldı.

  • Meta: 8.000 çalışanı işten çıkardı, ancak 7.000 kişiyi yeni AI departmanlarına kaydırdı.
  • Cisco: Kârların beklenenden yüksek olmasına rağmen, kaynakları AI ve siber güvenliğe yönlendirmek için 4.000 pozisyonu kapattı.
  • GitLab: AI altyapısına yatırım yapmak amacıyla çalışanlarının yüzde 14'ü ile yollarını ayırdı.
  • Intuit: Karmaşıklığı azaltmak ve AI ürünlerine odaklanmak için 3.000 kişiyi işten çıkardı.

Ekonomik büyüme ve işsizlik paradoksu

Challenger, Gray & Christmas danışmanlık firmasının analizine göre, Mayıs ayı son yıllarda en çok işten çıkarmanın görüldüğü ay oldu ve AI en sık belirtilen neden olarak kaydedildi. Cloudflare, tarihindeki en yüksek çeyreklik geliri (639,8 milyon dolar) kaydetmesine rağmen çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarma kararı aldı.

Uzmanlara göre teknoloji şirketleri, pandemi dönemindeki aşırı genişlemenin ardından şimdi yapılarını küçültüyor. Bu süreç sadece maliyet tasarrufuyla değil, aynı zamanda şirket kaynaklarını geleceğin ana itici gücü olan yapay zeka yarışına seferber etmekle ilgili. Bu durum, küresel iş gücü piyasasında uzmanlardan yeni teknolojilerle çalışma becerilerine olan talebi daha da artırıyor.

MicrosoftGoogleMetaYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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