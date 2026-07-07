IBM kuantum bilgisayarı füzyon enerjisi alanında ilk hesaplamaları gerçekleştirdi

·31·Teknoloji
IBM kuantum bilgisayarı füzyon enerjisi alanında ilk hesaplamaları gerçekleştirdi

IBM, kuantum bilişim teknolojileri tarihinde yeni bir sayfa açtı: markanın kuantum bilgisayarı, ilk kez füzyon enerjisi için gerekli olan malzeme bileşimlerini hesapladı. ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu araştırmanın, gelecekte "tükenmez enerji" kaynağı olarak görülen füzyon reaktörlerinin oluşturulmasında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları, kuantum sistemi yardımıyla trityum üretiminde umut verici kabul edilen bir malzemenin dokuz farklı moleküler konfigürasyonunu modellemeyi başardılar. Trityum, çoğu modern füzyon reaktörü projesi için temel yakıt türlerinden biri olarak kabul ediliyor. IBM temsilcileri, bunun bir kuantum bilgisayarının bu kadar karmaşık bir pratik görevi yerine getirdiği dünyadaki ilk vaka olduğunu vurguluyor.

Yeni nesil malzemeler ve hibrit yaklaşım

Araştırmanın merkezinde FLiBe olarak bilinen erimiş tuz karışımı (lityum, berilyum ve flor bileşikleri) yer alıyor. Bu madde, füzyon reaktörlerinde trityumu geri kazanmak ve ayırmak için en uygun malzemelerden biri olarak görülüyor. Ancak moleküler düzeydeki özelliklerini incelemek, geleneksel teknolojiler için oldukça karmaşık bir görevdi.

ixbt.com'a göre, bu sonuca ulaşmak için araştırmacılar hibrit bir yöntem kullandılar. Bu yöntemde kuantum hesaplamaları, AI sistemleri ve exaflops düzeyindeki süper bilgisayarların gücü birleştirildi. Bu sinerji, karmaşık moleküllerin davranışlarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha doğru bir şekilde tahmin etmeyi mümkün kıldı.

IBM uzmanları, modellenen moleküllerin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, klasik bilgisayarlar için hesaplamaların geometrik bir ilerlemeyle zorlaştığını açıklıyor. Kuantum bilgisayarları ise doğası gereği atom ve molekül düzeyindeki süreçleri simüle etmeye uygun olup, bu tür araştırmaları on yıllarca hızlandırabilir.

Geleceğin enerjisine doğru bir adım

Bu başarı sadece bir laboratuvar deneyi değil, ticari füzyon elektrik santrallerinin inşasını yakınlaştıran bir faktördür. Trityumu verimli bir şekilde üretme teknolojisinin yaratılması, enerji bağımsızlığı ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçişte belirleyici bir rol oynayacaktır. Enerji istikrarına ulaşmaya çalışan ülkeler için de küresel ölçekteki bu tür teknolojik sıçramalar, uzun vadede büyük önem taşımaktadır.

Kuantum teknolojilerinin gerçek endüstriyel ve enerji sorunlarını çözmeye başlaması, bu alanın teorik aşamadan pratik uygulama aşamasına geçtiğinin bir göstergesidir. IBM ve ortakları, şimdi hesaplama kapsamını daha da genişletmeyi ve daha karmaşık kimyasal süreçleri modellemeyi planlıyor.

IBMKuantum BilgisayarıFüzyon EnerjisiTeknolojiYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil ekran kartasının masaüstü sürümü beklenmedik sonuçlar verdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil ekran kartasının masaüstü sürümü beklenmedik sonuçlar verdiBugün, 01:53Gigabyte, bütçe dostu Eagle GL6J oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttıGigabyte, bütçe dostu Eagle GL6J oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttıBugün, 01:22Vercel CEO'su yapay zeka geleceği hakkında: Ajanlar ve güvenlik konularıVercel CEO'su yapay zeka geleceği hakkında: Ajanlar ve güvenlik konularıBugün, 00:54Keychron, Thunderbolt 5 arayüzlü güçlü bir dock istasyonu tanıttıKeychron, Thunderbolt 5 arayüzlü güçlü bir dock istasyonu tanıttıBugün, 00:26Apple, Siri sesini tamamen kişiselleştirme imkanı sunduApple, Siri sesini tamamen kişiselleştirme imkanı sunduBugün, 00:23Yapay Zeka Çağı: 2026'da küresel teknoloji şirketlerinde kitlesel işten çıkarmalarYapay Zeka Çağı: 2026'da küresel teknoloji şirketlerinde kitlesel işten çıkarmalarDün, 23:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi