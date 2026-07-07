IBM kuantum bilgisayarı füzyon enerjisi alanında ilk hesaplamaları gerçekleştirdi

IBM, kuantum bilişim teknolojileri tarihinde yeni bir sayfa açtı: markanın kuantum bilgisayarı, ilk kez füzyon enerjisi için gerekli olan malzeme bileşimlerini hesapladı. ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu araştırmanın, gelecekte "tükenmez enerji" kaynağı olarak görülen füzyon reaktörlerinin oluşturulmasında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları, kuantum sistemi yardımıyla trityum üretiminde umut verici kabul edilen bir malzemenin dokuz farklı moleküler konfigürasyonunu modellemeyi başardılar. Trityum, çoğu modern füzyon reaktörü projesi için temel yakıt türlerinden biri olarak kabul ediliyor. IBM temsilcileri, bunun bir kuantum bilgisayarının bu kadar karmaşık bir pratik görevi yerine getirdiği dünyadaki ilk vaka olduğunu vurguluyor.

Yeni nesil malzemeler ve hibrit yaklaşım

Araştırmanın merkezinde FLiBe olarak bilinen erimiş tuz karışımı (lityum, berilyum ve flor bileşikleri) yer alıyor. Bu madde, füzyon reaktörlerinde trityumu geri kazanmak ve ayırmak için en uygun malzemelerden biri olarak görülüyor. Ancak moleküler düzeydeki özelliklerini incelemek, geleneksel teknolojiler için oldukça karmaşık bir görevdi.

ixbt.com'a göre, bu sonuca ulaşmak için araştırmacılar hibrit bir yöntem kullandılar. Bu yöntemde kuantum hesaplamaları, AI sistemleri ve exaflops düzeyindeki süper bilgisayarların gücü birleştirildi. Bu sinerji, karmaşık moleküllerin davranışlarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha doğru bir şekilde tahmin etmeyi mümkün kıldı.

IBM uzmanları, modellenen moleküllerin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, klasik bilgisayarlar için hesaplamaların geometrik bir ilerlemeyle zorlaştığını açıklıyor. Kuantum bilgisayarları ise doğası gereği atom ve molekül düzeyindeki süreçleri simüle etmeye uygun olup, bu tür araştırmaları on yıllarca hızlandırabilir.

Geleceğin enerjisine doğru bir adım

Bu başarı sadece bir laboratuvar deneyi değil, ticari füzyon elektrik santrallerinin inşasını yakınlaştıran bir faktördür. Trityumu verimli bir şekilde üretme teknolojisinin yaratılması, enerji bağımsızlığı ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçişte belirleyici bir rol oynayacaktır. Enerji istikrarına ulaşmaya çalışan ülkeler için de küresel ölçekteki bu tür teknolojik sıçramalar, uzun vadede büyük önem taşımaktadır.

Kuantum teknolojilerinin gerçek endüstriyel ve enerji sorunlarını çözmeye başlaması, bu alanın teorik aşamadan pratik uygulama aşamasına geçtiğinin bir göstergesidir. IBM ve ortakları, şimdi hesaplama kapsamını daha da genişletmeyi ve daha karmaşık kimyasal süreçleri modellemeyi planlıyor.