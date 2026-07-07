Apple, Siri sesini tamamen kişiselleştirme imkanı sundu

Apple, iOS 27 işletim sisteminin yeni beta sürümünde Siri sesli asistanının konuşma hızı ve duygusallığını ayarlama özelliğini kullanıma sundu. Bu güncelleme, Apple asistanını daha insani ve doğal hale getirme yolunda önemli bir adım olup, kullanıcılara AI ile etkileşimi kendi tercihlerine göre uyarlama imkanı tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

iOS 27 beta 3 sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, daha önce WWDC 26 konferansında duyurulmuştu. Artık test kullanıcıları, Siri menüsünde "Pace" (Hız) ve "Expressivity" (İfade Gücü) adlı özel kaydırıcıları kullanabiliyor. Bu ayarlar yardımıyla asistanın konuşma temposunu yavaşlatmak veya hızlandırmak, ayrıca sesindeki duygu seviyesini değiştirmek mümkün olacak.

ixbt.com verilerine göre Apple, bu adımla ChatGPT gibi rakipleriyle rekabet etmeyi hedefliyor. Bilindiği üzere OpenAI, ChatGPT sesli asistanında kullanıcılara sadece hızı değil, aynı zamanda sesin sıcaklığını, coşkusunu ve hatta iletişim tarzını (profesyonel, arkadaşça veya esprili) seçme imkanı veren gelişmiş özellikleri zaten sunmuştu.

Siri artık daha akıllı ve uyumlu

Siri sesini ayarlama sürecinde sistem, kullanıcıya seçilen değişiklikleri anında önizleme imkanı veriyor. Örneğin asistan, "Bir yeni mesajınız var" gibi standart ifadeleri farklı tempo ve tonlamalarla seslendiriyor. Bu da iPhone sahiplerinin kendileri için en rahat iletişim formatını seçmelerine yardımcı oluyor.

Yeni iOS 27 sisteminde Siri sadece sesle sınırlı kalmıyor. Sistemin tüm katmanlarına derinlemesine entegre edilen Siri ile kullanıcılar, Dynamic Island üzerinden yazışmalar yapabilir, yan tuşa basarak veya özel Siri uygulaması aracılığıyla asistanla etkileşime geçebilir. AI tabanlı yeni Siri, kullanıcının kişisel verilerini indeksleyerek daha doğru yanıtlar verecek şekilde eğitiliyor.

Beta test sürecinde bazı kullanıcıların güncelleme sonrası Siri özelliklerine erişimde sorunlar yaşadığını belirtmek gerekir. Bu durum genellikle AI modellerinin cihazdaki verileri yeniden optimize etmesiyle ilgilidir ve sistemin tam olarak devreye girmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca iOS 27 beta 3 sürümünde Reminders uygulamasının simgesi de yenilendi.

Apple'ın bu stratejisi, AI'yı günlük hayata daha fazla dahil etmeyi amaçlıyor. Siri artık sadece komutları yerine getiren bir robot değil, kullanıcının ruh haline ve isteklerine uyum sağlayabilen dijital bir yol arkadaşına dönüşüyor. Bu özelliklerin iOS 27'nin nihai sürümüyle birlikte tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.