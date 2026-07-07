Keychron, Thunderbolt 5 arayüzlü güçlü bir dock istasyonu tanıttı

Mekanik klavyeleriyle dünya çapında tanınan Keychron markası, beklenmedik bir şekilde ürün yelpazesini genişleterek yüksek teknolojili Thunderbolt 5 Dock (14-in-1) cihazını tanıttı. Şirket için tamamen yeni bir ürün kategorisi olan bu cihaz, en güncel veri aktarım standartlarını desteklemesiyle profesyonel kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Thunderbolt 5 standardı piyasada henüz oldukça yeni ve bu teknolojiye sahip aksesuar sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Keychron, bu boşluğu doldurmak amacıyla kompakt ancak işlevsel açıdan zengin, metal kasalı bir dock istasyonu sunuyor. Cihazın fiyatı 350 dolar olarak belirlendi, bu da onun premium segmentte yer aldığını gösteriyor.

Gelişmiş bağlantı seçenekleri

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni dock istasyonu toplam 14 port içeriyor. Bu, dizüstü veya masaüstü bilgisayarların kapasitesini maksimuma çıkarmaya yardımcı oluyor. Cihazda yer alan portlar şunlardır:

Üç adet Thunderbolt 5 portu;

İki adet HDMI video çıkışı;

Dört adet USB 3.2 ve bir adet USB-C 10Gb portu;

SD ve microSD hafıza kartları için yuvalar;

RJ45 2.5Gb ağ bağlantı noktası;

3.5 mm ses çıkışı.

Bu port dizisi, aynı anda birden fazla monitörü bağlamanıza, yüksek hızlı harici depolama cihazlarıyla çalışmanıza ve kararlı bir internet bağlantısı sağlamanıza olanak tanır. Özellikle video kurgu uzmanları ve grafik tasarımcılar için Thunderbolt 5'in bant genişliği büyük bir avantaj sağlıyor.

Güç ve tasarım özellikleri

Keychron Thunderbolt 5 Dock sadece veri aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda bağlı dizüstü bilgisayara 140 W'a kadar güç sağlayabiliyor. Bu, modern MacBook Pro ve diğer güçlü dizüstü bilgisayarları tam hızda şarj etmek için yeterlidir. Cihazla birlikte kutu içeriğinde 180 W gücünde GaN (galyum nitrür) teknolojisine sahip bir güç adaptörü ve bir adet Thunderbolt 5 kablosu sunuluyor.

Cihazın kasası tamamen metalden üretilmiştir; bu sadece dayanıklılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışma sırasında ısının etkili bir şekilde dağıtılmasına da yardımcı olur. Dock istasyonunun boyutları 165 x 98 x 53 mm olup ağırlığı 856 gramdır. Bu, masanın üzerinde sabit durmasını ve fazla yer kaplamamasını garanti eder.

Thunderbolt 5 destekli dizüstü bilgisayarların (örneğin yeni nesil MacBook modelleri) popülerleştiğini düşünürsek, Keychron'un bu ürünü profesyonel bir iş istasyonu oluşturmak isteyen kullanıcılar için en uygun çözümlerden biri olabilir.